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反萊豬公投得罪美國、阻入CPTPP？藍：蘇貞昌胡說八道

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌昨天在立院答詢時稱，國民黨推反萊豬公投，是反美豬進口，將讓台灣得罪美國與世界、無法參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、讓中國高興。國民黨團總召費鴻泰今天回擊，「蘇貞昌不要在立法院答詢時胡說八道」。記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌昨天在立院答詢時稱，國民黨推反萊豬公投，是反美豬進口，將讓台灣得罪美國與世界、無法參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、讓中國高興。國民黨團總召費鴻泰今天回擊，「蘇貞昌不要在立法院答詢時胡說八道」。記者周志豪／攝影

行政院長蘇貞昌昨天在立院答詢時稱，國民黨推反萊豬公投，是反美豬進口，將讓台灣得罪美國與世界、無法參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、讓中國高興。國民黨團總召費鴻泰今天回擊，「蘇貞昌不要在立法院答詢時胡說八道」。

費鴻泰表示，國民黨所推的反萊豬公投主文中，並沒有提到美國或美豬等字眼，蘇貞昌睜大眼睛；此外，目前CPTPP會員國家中也沒有美國，進口美國萊豬與否與加入CPTPP沒有關係，蘇不要胡說八道。

費鴻泰更點名，蘇貞昌大弟子、民進黨立委吳秉叡過去也曾說「吃不吃瘦肉精、全民來公投」，難道吳人格分裂了嗎？

農委會主委陳吉仲宣稱，蔡英文總統宣布開放萊豬進口後，因農委會有完整配套措施與清楚標示，國內自給率還提高。國民黨團副書記長萬美玲回應，因萊豬進口標示與量不清楚，國人選擇不吃，進口商要自清，當然進口量僅過去兩成不到。

費鴻泰表示，不含萊克多巴胺的美豬自2016年起至今年11月在台灣的市場逐年大幅成長，去年最高峰達15877噸；但今年元旦開放萊豬後，至今年11月僅剩2188噸，還不如加拿大6877噸，開放萊豬政策讓美國豬肉商未蒙其利先受其害。

費鴻泰說，美豬不等於萊豬，反萊豬公投要求不吃各國進口的萊豬，不等於不吃美國豬肉，當然更不等於反對美國；國民黨愛吃美豬，但不要吃世界各國萊豬，如果蘇貞昌與蔡英文總統要幫美國豬肉商人，就請吃不含萊克多巴胺豬肉。

農委會宣稱世界有101國開放萊豬，費鴻泰表示，全球210多國中，開放市場進口萊豬有75國，但反對進口萊豬的有163國，包含俄羅斯、歐盟、中國大陸等。

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