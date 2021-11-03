反萊豬影響台美關係？外交部次長：萊豬非台美唯一議題

行政院長蘇貞昌稱反萊豬得罪美國、阻礙加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國民黨立委楊瓊瓔今天詢問外交部次長俞大㵢是否同意蘇貞昌的觀點，俞大㵢指出，萊豬是台美之間的議題之一，但不是唯一議題。

立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議，今審查行政院函請審議「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」案，外交部由俞大㵢代表報告。

楊瓊瓔質詢，美國並非CPTPP成員，萊豬不等於美豬，政府卻稱不讓萊豬進來，台灣就無法加入CPTPP，這是抹煞外交部的努力，站在外交部立場能認同蘇貞昌的論點？

俞大㵢說，CPTPP有11個會員國，美國雖非會員，但美國與CPTPP會員國為理念相近國家，也是夥伴關係很強的國家，「所以美國雖然不是成員，對我們幫助應該是有的。」

俞大㵢並說，萊豬議題雖然是台美之間的事，但不是唯一議題。

楊瓊瓔表示，反萊豬與反美豬是兩回事，「台灣媽媽沒有拒絕美國豬肉，只有拒絕萊豬，不能混淆視聽。我期待蘇院長聽到外交部立場。」

民進黨立委賴瑞隆稍早質詢，如果反美豬公投通過，是否會影響台美關係；俞大㵢說，國人健康很重要，美豬議題一向也是台美之間在談的議題，但美方也應該認知台灣是民主社會，人民有表達聲音的權利。

俞大㵢說，「我想單一議題不會影響到台美之間多元的發展。」

賴瑞隆質詢，這對台美洽談雙邊貿易協定或其他經貿往來，是否有影響；俞大㵢說，這應該會列入談論議題之一，「但我強調只是議題之一，不是唯一的議題，也不是最重要的議題。」

立委趙天麟之後再問，反萊豬公投通過對台美關係及台灣未來加入CPTPP的影響？俞大㵢這次則說，「當然會有影響」，我方非常重視國人健康，但要依據國際標準跟科學標準，台灣是國際社會成員之一，當然必須遵守這些標準。

俞大㵢指出，公投通過的話，多多少少會對台灣想加入國際貿易協議有所影響，因為其他成員國會要求台灣跟他們一樣。

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