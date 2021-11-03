誰帶起反「美」豬熱議度？ 網路聲量這一天開始狂漲

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文／葛緯詩

四大公投將於12月18日投票，距離投票日僅剩兩個月不到的時間，民進黨正面迎戰，通過5800萬元的特別預算案辦全國說明會，定調四個不同意，國民黨也展開夜宿凱道49天的活動，力拼公投案全數過關。身為台灣第三大黨的民眾黨，先前宣傳四大公投「兩好兩壞」投票倒數前急轉彎為「兩好」，即同意反萊豬進口、護藻礁公投案，剩下的由選民自行決定。

四大公投藍綠白網路攻防搶聲量 民眾黨恐邊緣化？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，民進黨、國民黨、民眾黨各自在公投議題爭奪話語權，四大公投案對民進黨來說難守又難攻，但隨著民進黨定調正面迎擊，總統蔡英文要求黨內公職呼籲支持者投下「四個不同意」，民進黨中執會甚至通過5800萬元特別預算案投入反宣傳公投，網路聲量急起直追趕上國民黨，佔比53%；國民黨則是延續立委陳柏惟罷免成功的氣勢，發動夜宿凱道49日活動、1218場街講戰車起跑，持續維持四大公投話題的熱度。

至於民眾黨，除了定調「兩好」面臨無法與國民黨有所區隔的難題，黨團幹事長蔡壁如批評公投不該變成藍綠對決，黨主席柯文哲則稱「公投題目很爛」，民眾黨團更是砲轟民進黨是「最大假消息散布者」等，動作頻頻極力參與公投戰場，但獲得的政治聲量效果不彰，目前在這次公投案似乎有被邊緣化的趨勢。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/03~2021/11/02)

四大公投藍綠誰打恐嚇牌？抗中保台、恫嚇聲量佔民進黨近半

民進黨在蔡英文一聲令下後網路聲量大漲，觀察目前的主張與口號，行政院長蘇貞昌日前到屏東公投議題開講，在台上喊出過去一貫的「抗中保台」牌，聲稱萬一公投過關，台灣外交就會走不出去，影響加入CPTPP等；民進黨秘書長林錫耀針對護藻礁公投案，警告如果通過可能會像中國一樣缺電；副總統賴清德則稱公投牽涉台灣危機，四大公投通過會是台灣面臨四大斷鏈危機，整體主張明確圍繞著反中、恫嚇，光是這一類議題佔比就達47%。然而隨著陳柏惟被罷免成功，等同宣告民進黨的「抗中保台」神主牌，可能不再是萬靈丹之後，這樣的訴求對於選民來說是否買單仍然有待觀察。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/03~2021/11/02)

國民黨四大公投案議題聲量發散 控綠營混淆萊豬、美豬聲量最高



相較於民進黨的「四個不同意」口號喊得震天價響，國民黨選擇順應多數民意，定調自己是與人民站在一起，但目前主動挑起的議題較發散，除了呼籲支持者「投下同意票就是投下對執政黨的不信任票」之外，另外像是指控民進黨用軍公教調薪抗公投，1218場公投街講戰車起跑的部分，都沒有引起太大迴響，提振整體士氣效果有限。不過主打民進黨散布假消息，將反萊豬混淆為反美豬，抓到民眾討厭網軍操弄、臉書治國的情緒，則是成功帶起討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/03~2021/11/02)

誰帶起反美豬聲量？民進黨定調四個不同意後「反美豬」聲量爆衝



針對反萊豬公投進一步觀察，由於涉及民眾最關心的食安議題，不僅是網友最有感的公投案，也因為民進黨將反萊豬定調為反美豬，遭國民黨痛批帶頭散布假訊息，快速炒熱議題。但網友到底是反萊豬還反美豬，透過網路聲量趨勢調查，陳柏惟罷免案過關之後，是反萊豬聲量開始上升的起點，但反美豬的討論沒有跟著增加。10月27日蔡英文表態公投四個不同意後，反美豬的聲量才開始顯著上升，並在10月30日民進黨首場公投說明會隔天創下新高，可以看出反美豬的網路聲量，實際上由民進黨自己所帶起。

面對反萊豬是否等於反美豬的議題攻防，國民黨強調不反美豬，而是反萊豬、反毒豬，只是要求政府進口美豬要清楚標示是否含萊克多巴胺，指控民進黨偷換概念，民進黨立委羅致政也回擊，將美豬、美牛分離的國民黨才是偷換概念，堅持反美豬就是破壞台美合作關係，試圖將食安議題上升至對民進黨較有利的國際貿易層面。但反萊豬議題，被貼上混淆、扭曲事實的標籤，恐怕對於後續公投上的溝通只會產生不利影響。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/03~2021/11/02)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月3日至2021年11月1日。

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