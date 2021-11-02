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【重磅快評】蘇貞昌口若懸河 當國人都得了健忘症？

聯合報 / 主筆室
蘇貞昌接受媒體訪問時表示，國民黨開放了萊牛，自己也吃牛肉，卻反對萊豬，他認為很矛盾。記者曾吉松／攝影
蘇貞昌接受媒體訪問時表示，國民黨開放了萊牛，自己也吃牛肉，卻反對萊豬，他認為很矛盾。記者曾吉松／攝影

四大公投被賦予不少政治意涵，其中之一是對行政院長蘇貞昌的信任投票，蘇貞昌連日來加大聲量為政策辯護，全力為閣揆寶座護盤，其主要基調為全世界有一百多個國家都接受含萊劑安全標準的豬肉，尤其CPTPP的11個會員國都准進口萊豬，政府要走向國際，而國民黨要鎖死台灣，讓台灣不能加入CPTPP，讓中國大陸早一點加入；蘇貞昌雖然口若懸河，但卻剪接事實、跳接邏輯。

蘇貞昌接受媒體訪問時表示，國民黨開放了萊牛，自己也吃牛肉，卻反對萊豬，我們認為很矛盾，含萊克多巴胺、符合國際安全標準的豬肉，美國人吃了幾十年，AIT處長說她自己吃，也讓她的孩子吃。所以，美國人不是自己不吃，賣到台灣來，國民黨一直反對，這樣子說還要親美，我們覺得這種作法是會大大地影響台美之間的關係。

蘇貞昌把台灣加入CPTPP和進口萊豬畫上等號，好像拒絕萊豬就無法加入，但首先要釐清的是，台灣已於今年1月1日核准進口含萊克多巴胺的美國豬肉，並同時還「加碼」放寬30月齡以上美國牛肉進口。按照綠營人士的說法，國人吃美牛者多，吃美豬者少，萊豬甚至並未進口，美牛消費大增，其實是拜民進黨政府之賜，蘇貞昌第一次當院長時恢復美牛進口，第二次當院長加碼放寬「老美牛」進口，此時卻說「國民黨開放了萊牛，自己也吃牛肉」，難道不會不好意思嗎？

再者，眾所皆知，美國在前任總統川普任內宣布退出TPP後，至今美國仍不是CPTPP的成員國，當然也沒有否決權，台灣若真的禁止萊豬進口，也只是台美雙邊貿易的問題，對於台灣是否能夠加入CPTPP有什麼關係？

而民進黨政府信誓旦旦說，國民黨要鎖死台灣，讓台灣不能加入CPTPP，讓中國大陸早一點加入。試問，台灣持續進口美豬，難道就能拖延中國大陸進入CPTPP的時程嗎？就現實國際環境來看，台灣有沒有禁美豬，其實根本無關中國大陸是否能加入CPTPP。更別提歐盟嚴格限制含有萊克多巴胺肉品進口，難道美國和歐盟國家就為此反目嗎？

最有爭議的是，國民黨一再強調他們是反萊豬，而非反美豬，民進黨卻強加連結，要說國民黨反美豬，頂多只有要求美豬要標示產地，這點國民黨爭執甚力。

在萊豬進口之前，藍委蔣萬安堅持標示萊劑，甚至多次舌戰蘇貞昌與陳時中，一度發飆要蘇貞昌不要反質詢；事實上，即使在美國大型超市也只販售零檢出的豬肉，否則就要標示清楚，但民進黨政府依舊堅持，最後在民意壓力下只願標示產地，那一幕民眾記憶深刻，但民進黨人還是有辦法把國民黨反萊豬硬說成反美豬，也真是一大怪事，難道把民眾當聾子、瞎子，還是都得了健忘症？

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