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承諾供足能源 賴清德：不可能用核四取代天然氣發電

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席「HPE慧與科技台灣投資策略發表記者會」，承諾政府一定會提供足夠能源。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「HPE慧與科技台灣投資策略發表記者會」，承諾政府一定會提供足夠能源。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席「HPE慧與科技台灣投資策略發表記者會」，承諾政府一定會提供足夠能源，也希望藉由增加天然氣取代燃煤，讓台灣能與2050碳中和的國際發展接軌。不過談及今年底公投，他說，有兩項公投與電力有關，他認為，不可能用核四來取代天然氣發電，如果這兩項公投案都通過，將對電力帶來更進一步的衝擊。

賴清德致詞時表示，今天非常高興前來見證慧與科技公司（Hewlett Packard Enterprise, HPE）發布對台灣的投資發展計畫。慧與科技長期深耕台灣50年來，不僅支援台灣製造業、金融業、電信業在資訊基礎架構、雲端運算、資料中心等數位需求，且在雲端服務的科技創新、儲存設備、伺服器產業的採購等方面，對台灣貢獻良多，可說是台灣產業非常重要的夥伴。此外，慧與科技屢次獲得經濟部頒發的電子資訊國際夥伴績優廠商獎，殊值肯定。他也要代表政府歡迎外商來台投資，攜手台灣在後疫情、智慧時代，共同發展數位經濟。

賴清德說，台灣有一些很好的條件，能朝數位經濟方向發展。這次新冠肺炎疫情，台灣的公共衛生、醫療水準還有全國人民素質之高，在共同合作的情況下，達到防疫成果，深獲國際社會肯定。

賴清德也指出，台灣的資通訊產業群聚非常完整，人才素質優良，加上台灣是民主法治國家，在智慧財產權及資安方面，具有完善的保護。也因為台灣是民主國家，公開透明，這些都是數位經濟發展非常重要的元素。「未來在數位時代下，我們也會在台灣民主制度中，藉由保護智財權及資安，打通數位經濟的任督二脈。」

談及台灣能源發展，賴清德則強調，政府一定會竭盡所能，提供足夠能源，也希望藉由增加天然氣取代燃煤，讓台灣能與2050碳中和的國際發展接軌。今年12月18日的公投案，其中有兩案與電力相關，一個是重啟核四案，另一是「中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」，他認為，不可能用核四來取代天然氣發電，如果這兩項公投案都通過，將對電力帶來更進一步的衝擊。針對公投案，他也籲請大家理性判斷，「讓我們一起站出來捍衛台灣經濟持續不斷發展」。隨後，副總統與現場貴賓一起進行啟動儀式。

公投 賴清德 核四

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