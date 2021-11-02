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核四是否安全？台電：堅持核安才是工程師良心

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
重啟核四公投將在12月18日投票。本報資料照片
重啟核四公投將在12月18日投票。本報資料照片

重啟核四公投不到兩個月就要決勝負，台電今（2）日表示，針對台電王姓退休主管指稱台電工程師在核四重啟難易問題上說出「違背良心」的話，台電鄭重回應，核四重啟經過縝密評估，推估需時「N+7年」是事實，多項測試報告尚未通過原能會審查也是事實。台電強調，核電廠運轉，核安議題高於一切，為運轉而運轉不是良心，堅持核安才是工程師良心。

台電說明，核四若要重啟必須面對重重難關，除了必須完成相關安全強化工程及測試等技術面工作，就至少需時7年，再加上與廠家重啟新約談判、地質再調查及廠房結構與設備須進行耐震評估、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等外在因素，一號機所需時間依據主管機關原能會表示至少要十年以上，另外二號機有1777件零件設備移用至一號機，更是遙遙無期，且核廢料無處去始終是難解問題。核四重啟曠日廢時，無法符合我國現階段或未來電力需求，也無助減碳。

台電進一步說明，網路上指稱，核四廠1號機封存前曾派員前往國外取經，並延請專家前來協助，同時落實封存程序。但完善的封存程序並不能解決封存前已經存在的許多重大安全議題，例如：原能會75項安全列管事項中，最終安全分析報告原能會審查未通過；187份試運轉測試報告，32份未審查通過；另外尚有福島改善工程未施工；以及安全數位儀控系統更已超過使用壽期，需汰舊更新等。

台電更指出，原能會已將核四廠區內長2公里S斷層及外海長93.9公里活動斷層列為管制案，要求進行地質調查，調查工作則因封存而暫緩。但這些議題都與核電廠安全息息相關，台電都有掌握，也如實向政府與民眾報告。

台電鄭重強調，「正是因為秉持工程師的良心，台電數以千計的工程師無法對這些安全議題視若無睹」。核電廠40年來為台灣提供穩定且安全的電力，核安是台電工程師來自基因裡的堅持，外界不能因為台電在核四議題上如實反映現況，就質疑台電工程師「違背良心」，如此既是對專業的輕視，更是對核安的漠視。

公投 核四

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