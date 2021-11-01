追求真相、釐清事實 應辦正反辯論會

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

最近藍綠隔空交火、相互指摘，例如行政院長蘇貞昌日前稱進口萊豬與CPTPP大有關係，事後中廣董事長趙少康在「夜宿凱道」時駁說「根本亂講一通，美國又不是CPTPP成員國。」在法界，最常用辯論庭讓雙方對質，針對諸多議題，藍綠是否也該開辯論對質一下，讓民眾釐清事實？

對質找真實

「對質，是為了發現真實，希望透過雙方的交互答辯，法官可以從雙方答話、態度中找出完整的真實面，做出正確的判斷。」律師徐承蔭表示，對質屬於訴訟防禦權，也是被告的權利，因為若是對方說出不利他的證據、猶如「被挨了悶棍」，被告是可以向法官提出對質的要求的。

徐承蔭律師表示，「對質」只是法院審理刑事案件時調查證據方法中的一種，所謂對質，光就文字的含義來說，應該是指相互對立的一方，《刑事訴訟法》第184條第2項規定：「因發見真實之必要，得命證人與他證人或被告對質。亦得依被告之聲請，命與證人對質。」所以法官和被告都有權做出或聲請對質。

人民就是法官

四大公投案中，人民猶如法官，想要找出事實的真相，依照對質相關法律，是可以要求蘇院長和趙少康出來對質，說明白。蘇院長自己也可以要求與趙少康正面對質，要求趙少康解釋為何這麼說，也為自己辯白沒有說謊。

例如蘇院長與趙少康開對質庭時，身為被告的蘇院長可以再把自己的話陳述一遍，並直接詢問趙少康「你為何如此說？」「你也不是CPTPP，你怎麼知道裡面的情形？」「你又不是當院長，你怎麼知道不會受影響？」趙少康便會依照他手上的證據或是聽到、看到的狀況作陳述。

猶如法官的人民，就能透過他們一來一往的詰問，聽其言、觀其行，辨識真偽，並釐清事實的真相，以做選擇。

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