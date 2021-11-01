公投戰車南北走 藍：為民生而戰

民進黨兩場公投說明會形同選舉造勢，而國民黨則主打走遍街頭的溫情牌。黨主席朱立倫說，接下來黨中央將為四大公投走遍全台、離島街頭，呼籲民眾重視公投相關民生議題，並重申反萊豬、公投綁大選、重啟核四、護藻礁等基本立場，五場公投電視辯論會也將由他本人與國民黨前黨主席江啟臣、立委林為洲、中廣集團董事長趙少康等共同出戰。

戰車全台跑透透

朱立倫 1 日出席「1218場，全台街講」戰車起跑記者會時，重申國民黨的公投四大主張，強調四項公投中有兩項是民團自發提出、兩項是來自國民黨的意見，他呼籲政府重視民意，更指控民進黨希望民眾投下「四個不同意」，是明著與民意唱反調。

因此，朱立倫說，國民黨將「走到每一個街頭、走到市場、各地角落」、「從南到北、用戰車的方式來行軍」，從黨主席、副主席到秘書長黃健庭都將參與，1 日早上他在台北，而下午就由黃健庭到屏東，週末過後，他也將親自走訪離島，到市場向民眾說明。

此外，在中選會即將舉行的五場四大公投辯論會部分，朱立倫預告，他本人與江啟臣、林為洲、趙少康與其他民代將一起參與，在媒體詢問是否將與民眾黨合作時，他呼籲，盼民眾黨能共創至少三個同意的三振局面，更希望最終達成四個同意的公投全壘打。

重申國民黨公投主張

關於四大公投主張，朱立倫重申，反萊豬攸關民眾的食安健康，雖目前萊豬開放但沒有進口，副總統賴清德甚至說現狀是「兩全其美」，但如此一來「台灣豬可不可以也變成台灣萊豬？」他認為，如果政府認為可以，就應該大聲告訴民眾這是基於科學的判斷，並接受世界各國萊豬進口。

此外，朱立倫認為，公投綁大選是保障公民權的最佳方案，而民間團體提出來的重啟核四、護藻礁等公投案，也代表民眾害怕缺電、擔心停電傷害工業、產業發展的心聲，以及希望堅持環保議題的心願，政府應正視。

蝦米演說對抗鯨魚示威

有媒體提問，目前民進黨已經進行兩場公投說明會，且造勢規模龐大，是否擔憂陣勢上已經輸綠營一截？對此朱立倫感嘆，民進黨以一黨之私、匯集政府力量對抗全民提出來的四大公投與民意，認為「政府要謙卑面對全民，而不是與全民對抗。」

發起夜宿凱道活動的國民黨台北市議員羅智強也說，雖然沒有舉行綠營規模的豪華說明會，但他以辦公室的力量來辦夜宿活動，接下來將擴大到全台，預計週六到高雄、週日到台南，強調不怕民進黨的金彈銀彈攻勢，「大鯨魚儘管過來！」

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