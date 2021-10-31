第二場四大公投說明會在屏東展開 民團喊話要求辯論

政府四大公投案第二場在屏東登場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、縣長潘孟安等人出席，屏東縣黨公職加上基層支持者約千人出席。民間秋鬥團體於場外表達訴求，盼政府在年底公投前至少舉辦10場公投辯論會，讓民眾充分了解議題訊息。

由多個南部團體發起的「秋鬥揪辯論、公投我就問」行動於今天下午2時30分許，公投說明會場外意見表達區向副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人喊話。秋鬥團體發言人李建誠說，政府增加大潭天然氣發電與2050淨零碳排理念相違，綠營過去主張萊牛有食安疑慮，如今認為萊豬安全無虞，要求辯論，讓國人理性判斷。

屏東環盟前理事長洪輝祥說，公投是自由民主國家人民意志展現的機會，更是公民價值觀意志的匯集，應該很珍惜，卻遭執政黨扭曲成政黨惡鬥的對決， 此舉是踐踏公民投票神聖性。

「不應該用政治詐騙語言，繼續做民主的實質主張」洪輝祥說，要求執政者為四大公投開啟辯論會，這是對人民報告的重要機會，結果是關門內鬥倒向政黨對立，應該開大門出來辯論，不管支持萊豬或天然氣，都應該交代如何達到淨零碳排理念。

高雄金神科醫師蘇偉碩說，公民投票非投票比輸贏，過程非常重要，政府應該公開資訊與辯論，才能讓民眾投效正確的1票來反應民意，但蔡英文總統，賴清德，蘇貞昌等人卻以競選仇恨鼓動民眾對立，這不是公民投票的本意，還汙衊是某些政黨或是否些團體要來擾亂秩序，此舉等是對台灣民主制度宣戰，

蘇偉碩呼籲，應該回歸台灣民主正軌，接受公民團體辯論的要求，舉行10場以上的公開辯論，針對四大公投議題，進行正場雙方完整辯論，尊重公民投票決定。

秋鬥團體除在場外表達訴求，也備有公投辯論邀請函 ，由民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁代表出面領取，葉說，將依程序呈報給黨部。秋鬥團體預告，將於11月13日秋鬥行腳將從屏東火車站出發，一路到各縣市鄉鎮宣講公投反毒豬、護藻礁，籲請民眾思辯清楚投下神聖的公投票。 秋鬥團體備有公投辯論邀請函，由民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁（左）代表出面領取。記者陳弘逸／攝影 秋鬥團體發言人李建誠（右）向執政黨喊話，並要求辯論，讓國人理性判斷。記者陳弘逸／攝影 由多個南部團體發起的「秋鬥揪辯論、公投我就問」行動於今天下午2時30分許，在公投說明會場外意見表達區向執政黨喊話。記者陳弘逸／攝影 由多個南部團體發起的「秋鬥揪辯論、公投我就問」行動於今天下午2時30分許，在公投說明會場外意見表達區向執政黨喊話。記者陳弘逸／攝影

商品推薦