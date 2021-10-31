潘忠政批他「綁架藻礁」 鄭文燦：政府努力不該被抹殺

民進黨公投說明會昨天在桃園登場，藻礁公投領銜人潘忠政會後批評，市長鄭文燦綁架藻礁，面對錯誤政策還硬拗。鄭文燦今天受訪回應，不希望公共政策的討論被無限上綱，也提到蔡政府提出的方案已最大程度避開藻礁，這份努力不該被抹殺。

鄭文燦昨在公投說明會細數桃園過去保護藻礁、海岸的政績，並批評如果有人用珍愛藻礁的名義阻擋能源轉型，「會讓台灣被綁架，讓台灣陷入空轉。」此話一出，讓潘忠政在臉書發文表達不滿。

鄭文燦下午受訪回應，他的立場就是盡最大力量保護藻礁，而桃園是第一個設立海岸管理處的縣市來保護海岸生態，包括草漯沙丘、許厝港溼地、新屋的石滬群4大生態亮點也都得到很好的保護。

鄭文燦強調，在他上任前，中油三接的可行性投資報告就已經通過，依照當時的方案，會使用232公頃的大潭海岸，他還特別告訴馬政府時代的經濟部長一定要通過環評。

蔡英文總統就任後，在環評階段提出2次迴避方案，先是把232公頃縮小到23公頃，接著把離岸接收又往外海推到1.2公里，最大的程度避開了藻礁，「我想這份努力不應該被抹殺。」

鄭文燦說，外界可以評論到底是誰在綁架這個議題，但他認為，能源轉型需要天然氣發電跟天然氣的接收站，這是台灣非常困難而且重要的選擇，如何讓能源轉型跟生態保育共生，是大家需要努力的。

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