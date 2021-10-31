影／朱立倫：吃美豬沒有問題 是萊豬的問題

國民黨主席朱立倫下午出席中國美術協會成立九十周年大展受訪時，就國民黨全面開戰萊豬，反萊豬，有人質疑朱立倫「怎麼親美？」一事，朱立倫表示，我也願意吃美豬，美豬沒有問題，是萊豬的問題。反問蔡總統一個問題，台灣豬可以開放台灣萊豬嗎？台灣豬可以變台灣萊豬？妳如果不開放台灣萊豬？為什麼要請大家來吃萊豬？

而對於日前提到「絕對別吃瘋豬肉」一事，朱立倫指，我可以天天吃美豬，但不吃萊豬。如同台灣豬肉禁止成為萊豬，我們既然說不可吃「瘋豬肉」，就請蔡總統告訴大家這句話是錯的。以後台灣可以吃「瘋豬肉」，包括台灣豬也是「瘋豬肉」也沒有問題就開放，這是科學證據。 國民黨主席朱立倫下午出席中國美術協會成立九十周年大展受訪時，就國民黨全面開戰萊豬，反萊豬，有人質疑朱立倫「怎麼親美？」一事，朱立倫表示，我也願意吃美豬，美豬沒有問題，是萊豬的問題。記者黃義書／攝影 國民黨主席朱立倫下午出席中國美術協會成立九十周年大展受訪時，就國民黨全面開戰萊豬，反萊豬，有人質疑朱立倫「怎麼親美？」一事，朱立倫表示，我也願意吃美豬，美豬沒有問題，是萊豬的問題。記者黃義書／攝影 國民黨主席朱立倫（左二）出席中國美術協會成立九十周年大展，應邀一同剪綵。記者黃義書／攝影

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