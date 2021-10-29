影／蔡壁如：四大公投喊成藍綠對決 把人民當白癡耍

四大公投12月18日登場，總統蔡英文直接喊出「四個不同意」，台灣民眾黨今天在台中舉辦巡迴座談會，立院民眾黨團幹事長蔡壁如今天表示，蔡英文總統用很簡單話術，把萊豬簡化成「美豬」，不支持就是阻礙台美正常交流；國民黨也製造成「對蘇貞昌不信任投票」，這是民生議題，不該打成政治議題，「不要把人民當白癡耍」。

蔡壁如說，民眾黨立場是理性論述「兩個同意、兩個不同意」，萊豬、藻礁投同意票，核四重啟、公投綁大選投不同意票。台灣民眾黨的立場不反對天燃氣接收站，也不反對核電發展，但反對核四重啟，公投主文是「核四重啟」，畢竟封存這麼久，設備都老舊了，藍、綠兩黨不要鬧了，要往前走，「核能核電是可以討論的」。

蔡壁如說，四大公投有兩項是民間提出，蔡英文總統用很簡單的話，直接說成藍綠惡鬥，太小看人民，政黨票2020年之後就三分天下，「中道力量完全沒有看在眼裡」，喊成藍綠對決，國民黨也製造成「對蘇貞昌不信任投票」，兩黨不要把人民當白癡耍，民團會提出公民議題，代表社會有一群人關心，應該一件一件事理性討論，台灣民眾黨既然走在中道路線，就要把中道的力量展現出來，理性討論公投議題。

有關藻礁議題，蔡壁如說，公民提出是關心7600年的藻礁，民進黨簡化成「沒有第三天燃氣接收站就會缺電」，話術都很簡單，民眾黨沒有反對核能，主要是反對核四重啟，民眾黨才要辦巡迴講座和民眾面對面溝通，如果台灣只有兩個政黨，兩黨就一直鬧來鬧去，第三力量希望回歸核能主題討論。

蔡壁如辦公室法案主任潘翰聲說，民進黨論述很奇怪，核四不重啟，就不會缺電？不蓋第三天燃氣接收站，就會缺電？這邏輯很奇怪。

蔡說，這四項有健康、生態問題，不要都綁成政治問題，公投沒有選人，也不選檔，蔡英文直接簡化成藍綠對決，對他們最有力，老百姓就會被牽著走，希望第三勢力和中道力量要站出來。

蔡壁如說，民眾黨沒有反對核電，柯市長主張核三廠延役，因為核廢料儲存槽還沒有滿，這樣的考量是2025年綠電一定會跳票。若要核四，不如想一下，重新蓋一座新的核電廠，現在的技術一定比較進步。 四大公投12月18日登場，總統蔡英文直接喊出「四個不同意」，立院民眾黨團幹事長蔡壁如（左二）、立委高虹安（左三）今天在台中宣講表示，蔡英文總統用很簡單話術把四大公投打成政治議題，「不要把人民當白癡耍」。記者喻文玟／攝影

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