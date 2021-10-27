《四大公投系列之1》核四補能源或釀核災？ 公投兩方正面對決

核四公投「您是否同意核四啟封、商轉發電？」因此案攸關台灣未來的綠電進程，支持核四公投的民團認為，核四重啟將能彌補台灣在能源轉型上的綠電缺口，達到「以核養綠」的功效，且堅信核電「安全無虞」；但反對核四重啟的民團認為，台灣核四廠已是 20 餘年前的設計，且施工上的種種違規紀錄都讓人擔憂，認為「重啟核四等同啟動核災」。

以核養綠補缺電

長期支持核四重新商轉的缺電公民自救會認為，在目前綠電不夠可靠、穩定性不足的情況下，使用核電是最好的做法，並引用媒體報導指出，國際上已有處理高階核廢料的技術，核廢料應不會對環境造成影響。

此外，自救會也堅稱，若排除核電在綠電進程中的角色，將反而可能因能源困境，更難達成 2050 淨零碳排的環境目標，強調核電廠在綠電進程上，扮演重要的能源後備角色。

重啟核四公投領銜人黃士修更指出，美國對於綠能的定義中，明確記載了「核能與再生能源」兩項，聯合國潔淨能源部長會議更在 2018 年將核能列為潔淨能源，作為追求永續發展目標的選項之一，透過使用核能電廠，也可以逐漸減少燃煤、空污的困境，改善中南部民眾的生活品質。

反方：等於啟動核災

強烈反對核四商轉的綠色和平組織則認為，核四在選址上，廠區內有長達 2 公里的斷層，20 年前設計的抗震係數是否足夠、施工品質是否可以信任等都令人擔憂，且其採用的先進式沸水式反應堆在國際上至今沒有任何一座正常運轉，而核廢料該如何處理，也仍是一大難題。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美更強調，綠電進程上，不應該用有核廢料處理問題的核電廠來當過度能源，且在安全性方面，台電日前也坦言，核四工程曾被監察院糾正了多達 19 案，其中工程品質缺失案多達 8 案，內容多與反應爐施工、擅自變更設計、設備認證、地質調查等與安全性相關的缺失。

因此，楊順美認為，核四廠光就施工面來說，是否「安全無虞」需要打上大問號，且過去也多次在颱風天發生器材進水的問題，顯見保存上也有問題，無法令人安心。至於核四可以填補綠電缺口的說法，楊強調，「核四還沒完工，根本不能立刻服役，遠水救不了近火；且在安全性上，啟動核四無異於啟動核災！」

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