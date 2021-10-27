《四大公投系列之2》反萊豬不分藍綠 並非政治議題

萊豬公投還未投，勝負已出！台灣民意基金會26日最新的民調顯示，4大公投篤定都會過關，其中以「反萊豬公投」最獲支持，同意票高達68.1%，比不同意票多42.4個百分點，獲壓倒性勝利，難怪民進黨決定重啟全國超過百場「台灣更有力」說明會，總統蔡英文也偕副總統、行政院長親自上陣。

換位置換腦袋

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，吃到肚子裡的東西，是不分藍綠的，只分健康和不健康，只要是對健康有疑慮的，沒人敢嘗試。吃不吃萊豬，本來是一間很科學的事情，他不希望變成政治議題。

但不可否認的，每一個總統一上位，就想開放萊豬，在野的就持反對立場，典型「換了位置，就換了腦袋」，希望民眾公投時本著自己的心意，投下神聖的一票。

執政在野立場異

2000年陳水扁就任後，考量美國狂牛症，禁止美牛進口；2006年陳水扁公告萊克多巴胺為禁用藥；但陳水扁因美國方面壓力，曾在2007年時主張解禁瘦肉精，但卻因國民黨以及民間團體的反對聲浪，並未實施。2007年時任行政院長蘇貞昌宣布「有條件開放美牛」，但僅限於30個月以下小牛，並禁止帶骨牛肉。

到了2008年馬英九上任，隔年與美國簽訂台美擴大美牛進口議定書，民進黨極力反對，時任黨主席蔡英文走上街頭手舉「反毒牛」標語抗議。2012年馬英九勝選連任提出開放含有瘦肉精美牛進口，等程序，當時在野黨團均在立法院表決時祭出「甲級動員」，但國民黨團仍以人數優勢，通過瘦肉精美牛進口案。

2016年蔡英文勝選後有意開放美豬進口，國民黨及豬農則強烈抗議要求民進黨政府不得進口瘦肉精美豬。2020年8月28日蔡英文以「國家整體利益考量」宣布2021年元旦起開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。萊克多巴胺含量10ppb萊克多巴胺容美豬牛肉品開放進口，豬腎臟90ppb、豬脂肪10ppb、豬肝臟40ppb開放進口。

萊豬案 政治效益大

這次萊豬抗爭過程中，前行政院長發言人丁怡銘於記者會誣指冠軍牛肉麵業者「皇家傳承」使用含萊克多巴胺美牛，事件後辭官下台；前榮總醫師蘇偉碩則因多次舉國際科學研究發表萊劑毒性的言論，遭衛福部告發「散播謠言」。

國民黨為抗議美豬進口，12度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，在議場內上演「潑豬內臟」大戰，並在2020年8月24日表決前夜宿立法院門外備戰，但最終不敵民進黨團人數優勢，美豬牛進口相關配套行政命令，24日在立院表決過關。

此舉引發在野黨國民黨不滿，由國民黨立委林為洲領銜發起「全面禁止進口萊豬」公投提案。此提案從1月09日發起，不到50天的時間，公投案連署就達到70萬6千817份，順利通過門檻。

支持萊豬：國家利益

蔡英文曾對國人表示，台灣是依賴貿易生存的國家，開放萊豬這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，因此她「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」。行政院長蘇貞昌曾解釋，開放是因為時空環境已變遷，也牽扯到台美貿易、台灣食安與畜牧業發展，甚至台灣參與國際組織的政治安全戰略有關。

反對萊豬：有疑慮

國民黨認為，總統蔡英文未見任何影響評估就逕行宣布開放，明顯違反食品安全衛生管理法規定，且國人豬肉食用量大，豬肉類的加工食品多，到底吃了多少加工食品，會傷害健康，無人知曉，對很多外食族而言，感到憂慮、沒有安全感。

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