《四大公投系列之4》建三接天然氣或保護生態 環團：先顧藻礁

在環團的反對下，經濟部興建第3座天然氣接收站，已多次妥協外推，但環團仍認為不該為了短期的過渡性能源，犧牲7600年才能生成的藻礁。雙方爭執交戰2年後，環團公投連署成功，將於年底進行公投，是否成功，關係到國內能源短缺需求，與藻礁生態保育二擇一的難題。

爭議緣起

2017年中油在觀塘工業區（港）新建液化天然氣接收站（簡稱「三接」），預估2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，確保北部電力供應穩定、減少空汙。選擇觀塘理由是，一方面鄰近大潭發電廠，一方面可減少南電北送的成本，滿足鄰近的大潭電廠2022年擴建後的天然氣需求。

不過，三接規劃涵蓋範圍將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態發展；又因突堤效應，也將連帶影響到鄰近的白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。

2018年10月8日三接環評通過，引發環團不滿，認為欠缺程序正義，形容這是「環評史上最黑暗的一天」；2020年3月28日三接棧橋新建工程工作船斷纜、擱淺，藻礁生態疑遭影響破壞，引起社會矚目，環保團體與桃園民眾同年12月11日發動「搶礁藻礁公投連署」。

「珍愛藻礁公投」連署，氣勢高漲，一舉衝破中選會法定門檻。大潭藻礁保育案，將是台灣史上第一個由民間發起成案的生態保育類公投，意義不容小覷。

藻礁是什麼？

藻礁是無節珊瑚藻類死亡鈣化後，沉積於礫石灘上形成的「植物礁」，平均10年才生成1公分，生長速度緩慢，桃園藻礁是經過數千年生長，才有如今規模。藻礁群曾自大園、觀音綿延到新屋，隨著沿海工業區的開發，規模已從27公里縮減為約4、5公里。

桃園觀音大潭藻礁是全球少數僅存的現生淺海藻礁，豐富生態養育近百種生物，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等，獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點。

大潭藻礁在2014年已依《野生動物保育法》，劃定為是台灣的野生動物保護區及重要棲息環境，禁止改變或破壞原有自然狀態，未經許可禁止進入，民眾進入緩衝區必須提出申請，每日承載量限制200人。

三接有破壞藻礁嗎？

經濟部表示，2015年規劃的開發方案，觀塘第三接收站開發面積達232公頃。為了兼顧供電穩定與環境保護，中油2018年1月提出替代方案，將開發面積縮減為37公頃；2018年8月底提出的「迴避替代修正方案」，進一步將開發面積減至23公頃，且只使用2003年之前已開發填地區域，避開藻礁；同時採取友善工法，維持藻礁跟潮間帶的生態。

經濟部次長曾文生說，在觀塘工業港水深超過10公尺的區域做過調查，海床都被砂石覆蓋，並沒有看到藻礁。不能說三接的興建絕對不影響環境，但經濟部盡最大努力修正。

環團認為經濟部和中油都在說謊，指出三接有新增填區，絕非僅使用2003年之前已開發的既有填區，且三接由工業區與工業港兩案組成，依環評資料，工業港將新增填海造地21公頃，且會設置碼頭海堤及北防坡堤、浚挖航道及迴船池，影響總水域面積為913公頃。

環團曾以環評審查有重大瑕疵為由，提出行政訴訟請求撤銷環評，但遭高等行政法院駁回。

異地復育不可行

環團曾提出三接可遷址台北港，不但有許多現成閒置土地可供使用，經濟效益高，台北港建港成本還比觀塘省約70億元。但中油認為：光是填築土方就要10年以上，此外還有鄰近防空飛彈基地、位於桃機起降航道下，也須取得八里地區居民支持及國防單位同意，預計時程將推遲11年，北部可能已出現電力缺口。

那麼藻礁可以搬家嗎？中油提出異地復育的補救方案，但被環團否決，指出異地復育行不通，一旦破壞了無法復原。對藻礁而言，包括海岸建設、工業廢水污染或淤砂掩埋，都會影響生長，也將間接影響到在此棲息的生物，進而對整個生態系造成永久影響。

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