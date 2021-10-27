《四大公投系列之4》均衡發電要能源 政府暗渡藻礁議題？

三接供可應北部發電，均衡南北發電，但環境破壞該如何處理？總統蔡英文於臉書上回應表示，三接能夠均衡南北發電，但已減少開發規模，減少對藻礁的傷害；環團卻認為，政府在宣導上並沒有充分揭露替代方案，有暗渡陳倉之嫌。且文宣提到只用過去填好的土地，但卻有新增碼頭、防波塊的工程等，已破壞了藻礁生態。

藻礁爭議源起

中油於2017年在觀塘工業區新建液化天然氣接收廠，又簡稱為「三接」，一方面鄰近大潭發電廠，一方面可減少南電北送的成本，滿足鄰近的大潭電廠2022年擴建後的天然氣需求。而2020年3月三接工程卻發生斷纜、擱淺的意外，藻礁生態疑似因此遭到破壞。環保團體與桃園民眾於同年12月11日發動「搶救藻礁公投連署」。

均衡南北發電

蔡英文於27日在臉書上強調，三接是可以減少空污、均衡南北發電的重要建設。為了藻礁保育，已大幅縮減開發規模。經濟部長王美花也曾於2月25日說，三接供氣能讓大潭電廠3部燃氣機組上線，供應電力占整體6%，補足北部電力缺口。

環團：政府不誠實

但台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅聲明，政府未充分揭露三接其實有許多替代方案，例如新增民營燃氣機組；優先調度高效率的大潭7到9號機；減少機組故障率、縮短維修時間等設備改善。

她也指出，過去政府的藻礁文宣有很多不實之處，例如宣稱「只使用18年前填好的土地」但實際上卻有新增碼頭、防波堤等海域工程；宣稱「水深18米就沒有藻礁」，但調查資料卻說明，水深超過24米仍有藻礁。

藻礁：最冷的議題

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆在受訪時指出，藻礁因為技術、知識含量高，又跟民眾生活遙遠，是四大公投中最冷的議題，但同時也是四項公投中最有可能不通過的議題。

他說，國民黨應該是希望議題愈熱愈好，民進黨則會希望愈冷愈好，可以盡可能冷處理公投議題。但他也表示，民進黨仍需表明態度，否則支持者會陷入進退維谷的狀況。

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