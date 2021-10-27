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《四大公投系列之2》萊豬不要來？ 總統：助國家經貿布局

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

「健康不分藍綠！」萊豬進口議題究竟是民生、貿易還是政治問題？四大公投在即，民調顯示，共有68.1%的民眾反對萊豬進口，成為最有可能通過的公投項目。總統蔡英文在臉書表示，萊豬是國家經貿的重要一環，有助台灣走向國際貿易。學者曲兆祥則呼籲，政黨不要將民生問題操作為政治議題，公投才能真正發揮作用。

萊豬爭議攻防戰

四大公投將於12月18日展開，而根據民意基金會26日民調結果顯示，有68.1%的民眾將在「反對萊豬」項目投下同意票。雖然民調結果顯示，萊豬的正反意見，也是各執一詞。

正方認為，萊豬劑量符合世界衛生組織的標準，並不會影響健康。農委會也曾推出「台灣豬識別標章」讓消費者辨識國產豬與進口豬，讓國人可以自主選擇。

反方則表示，攝取過多瘦肉精，可能產生噁心、心悸等中毒症狀。台中市長盧秀燕曾批評，政府只要求標示來源，卻不要求標成分，未能盡到把關的責任。

國際貿易重要佈局？

民進黨近期決定啟動超過百場說明會，呼籲民眾在公投投下「四個不同意」。蔡英文則於27日於臉書表示，「美豬進口是國家經貿整體布局的一環，我們已經展開台美TIFA對話，也已經正式申請加入CPTPP。談判有來有往，美豬只是市場的一種選擇，不是強迫購買，政府也保證基於國際標準、食品安全的前提來做好配套。」

台師大政治所教授曲兆祥認為，行政機關基於行政責任，本來就應對公投內容進行說明，如萊豬進口的標準與措施、能造成什麼效益等。但若民進黨模糊焦點，試圖以政治傾向來經營公投，這樣公民投票反而變得沒有意義。

公共議題政治化

另外，與政黨傾向交叉比對後發現，超過半數的民進黨支持者也反對萊豬。曲兆祥受訪時說，這背後的原因其實很簡單，因為「健康不分藍綠」。民眾都不想吃進有健康疑慮的產品，所以才導致反對萊豬的傾向那麼明顯。

他表示，公投議題有點被政治化的傾向，萊牛、萊豬的問題變成「誰執政誰批准，誰在野誰反對」的政治鬥爭。公投便開始失焦，變成不是科學或民生議題。

曲兆祥呼籲，盼國民黨不要將公投「政治化」，變成「挺藍就反萊」的操作，因為這樣反而民眾的投票意願。在此操作下，民眾可能原來反對萊豬，但卻因為不想支持國民黨，最後反而決定選擇投下反對票。

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