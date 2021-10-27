《四大公投系列之3》公投攸關民意表達 綁大選投票率高

公投綁大選攸關台灣民主意見表達，此案正反意見將在 12 月 18 日對決。對於公投綁大選，支持者認為，只有公投綁大選才能確保民眾的意見被確實表達、不因為投票率未達生效門檻而作廢，更可降低成本，但反對者認為，不論公投是否綁大選，都應與民主意見表達無關，且若兩者合併進行，可能會成選務混亂、投票時間拉長。

公投綁大選曾釀亂象

台灣在 2004 年曾進行過兩項公投、2008 年則有四項公投議題，都因為投票率不及當時的公投生效門檻（投票人數達具投票資格人數的五成）而未能生效；但 2018 的九合一大選與 10 項公投議題合併進行，加上此時公投生效門檻已降低至「投票人數達具投票資格人數的二成五」，竟有七項公投議題達標。

然而，2018 年因為公投項目過多，再加上大選選票，導致民眾手上多達十餘張選票，也因為要花時間閱讀公投題目，導致投票時間嚴重拉長，甚至到了開票時間都還有民眾沒有投完票，產生開票的同時，還有民眾仍在投票所投票的亂象。

公投綁大選並非常態

學者李俊達的論文《歐洲國家公民投票經驗之跨國比較：議題、時程與結果》指出，在選舉時程方面，公民投票與全國性大選「同時選舉」的案例並不常見，但從歐洲國家多次「多議題」同時選舉的公民投票經驗來看，此般做法可以提高投票率（瑞士除外），結果上有多議題全數同意或全數否決、一面倒的趨勢。

此外，民進黨支持者大多不贊成公投綁大選，認為兩者之間沒有直接關聯，是兩種不同的民意表達，因此即使兩者拆開進行也沒有太大影響。且總統蔡英文更於 27 日民進黨中常會談話中強調，2018 公投綁大選造成選務混亂，為了避免再度產生爭議，理應將公投與大選拆分。

美國公投常綁大選

但東華大學教授施正鋒則在受訪時對公投綁大選表達強烈支持，認為「公投就應該要綁大選」，且這般作法才是國際上常見的處理方式，因為這樣做投票率才會高、正當性才足夠，且投票成本才能降低。

對於公投綁大選可能會造成公投時程拉長、重演 2018 亂象的說法，施正鋒反駁，若以美國為例，以其國家之大、選舉過程之繁複，照樣選舉、公投，遑論美國選票欄位有多複雜，若因為選舉上的流程困難而放棄對民意表達有利的措施，無視制度設計原理，「這樣有尊重國家嗎？」

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