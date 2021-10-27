《四大公投系列之3》公投綁大選案是政治還是效能問題

台灣公投從過去與大選一起舉行，到2019年修法改與大選脫鈎，雖然各有立論基礎，但也讓人民看到民進黨執政後的「昨日今非」。根據親綠智庫台灣民意基金會26日公布的民調顯示，現時傾向贊成公投綁大選的支持率達57.4%，不贊成的只有34.2%。顯然，民眾支持的是公投效能，而不喜歡政治算計。

公投綁大選最早原是民進黨的主張，自2004年倡議到2018年之前，民進黨不但譏諷國民黨不敢公投綁大選，也一再推動解決「鳥籠公投法」的問題。直到2018年與縣市長選舉合辦的公投，執政的民進黨眼看公投綁大選不見得有利於其他政策時，如以核養綠、同婚入法等，2019年便修法，將公投與大選脫鈎。

綁不綁 各有立論

過去同意公投與大選一起舉辦的理由是節省人力成本。依據公投綁大選的公投案提案內容，粗估單獨舉辦一場全國性公投，將花費8億5700萬元，若與大選合辦，約僅需1億4500萬元；更重要的是能夠提高投票率，真正反映直接民意。

至於公投應與大選脫鈎的主張則在於，公投主要是對事而不對人。許多事涉全國性議題的公投案，需有較長時間充分討論；且若與大選合辦，因選舉主要在於選人，選民難免因對人的情緒而影響對事的判斷；公投也恐淪為大選的配角，以致選民無法更明智合理判斷而進行投票。

歐洲公投多未綁大選

以歐洲為例，歐洲先進國家與大選綁在一起的公投比例少，多數是單獨舉辦。台灣民眾黨對於年底的4項公投案，即不贊成公投綁大選，認為與大選合辦後，公投的價值議題會在兩大黨競爭下各自歸隊，投票行為無法在充分理性辯論下進行。

民進黨修法將公投與大選脫鈎的理由，還包括2018年縣市長與地方民代選舉，與10項公投案合辦，造成投票大排長龍並衍生種種投開票延誤等問題。然而，此一理由較讓人難以信服。因為執行面若可以改善解決，就無需因噎廢食。

台灣綁大選民調支持高

從實務面看，公投與大選合辦確實能激發出更高的投票率，也確實較符合直接民意的民主意涵。否則，以台灣的社會現況看，多數基層民眾與年輕人埋首於個人的經濟生活，若無重大的選舉或公投議題，許多人常陷於漠不關心也不願出門投票，反而易讓有心人操弄公投案，在低投票率下，難以展現實質民意。

從台灣民意基金會剛發布的民調看，大多數民眾還是願意基於效能的考量，支持公投綁大選，且民進黨支持者中也有近半數支持。年底的公投綁大選公投案，應可看出民意的實際展現。

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