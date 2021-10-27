快訊

第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

《四大公投系列之3》公投綁大選案是政治還是效能問題

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

台灣公投從過去與大選一起舉行，到2019年修法改與大選脫鈎，雖然各有立論基礎，但也讓人民看到民進黨執政後的「昨日今非」。根據親綠智庫台灣民意基金會26日公布的民調顯示，現時傾向贊成公投綁大選的支持率達57.4%，不贊成的只有34.2%。顯然，民眾支持的是公投效能，而不喜歡政治算計。

公投綁大選最早原是民進黨的主張，自2004年倡議到2018年之前，民進黨不但譏諷國民黨不敢公投綁大選，也一再推動解決「鳥籠公投法」的問題。直到2018年與縣市長選舉合辦的公投，執政的民進黨眼看公投綁大選不見得有利於其他政策時，如以核養綠、同婚入法等，2019年便修法，將公投與大選脫鈎。

綁不綁 各有立論

過去同意公投與大選一起舉辦的理由是節省人力成本。依據公投綁大選的公投案提案內容，粗估單獨舉辦一場全國性公投，將花費8億5700萬元，若與大選合辦，約僅需1億4500萬元；更重要的是能夠提高投票率，真正反映直接民意。

至於公投應與大選脫鈎的主張則在於，公投主要是對事而不對人。許多事涉全國性議題的公投案，需有較長時間充分討論；且若與大選合辦，因選舉主要在於選人，選民難免因對人的情緒而影響對事的判斷；公投也恐淪為大選的配角，以致選民無法更明智合理判斷而進行投票。

歐洲公投多未綁大選

以歐洲為例，歐洲先進國家與大選綁在一起的公投比例少，多數是單獨舉辦。台灣民眾黨對於年底的4項公投案，即不贊成公投綁大選，認為與大選合辦後，公投的價值議題會在兩大黨競爭下各自歸隊，投票行為無法在充分理性辯論下進行。

民進黨修法將公投與大選脫鈎的理由，還包括2018年縣市長與地方民代選舉，與10項公投案合辦，造成投票大排長龍並衍生種種投開票延誤等問題。然而，此一理由較讓人難以信服。因為執行面若可以改善解決，就無需因噎廢食。

台灣綁大選民調支持高

從實務面看，公投與大選合辦確實能激發出更高的投票率，也確實較符合直接民意的民主意涵。否則，以台灣的社會現況看，多數基層民眾與年輕人埋首於個人的經濟生活，若無重大的選舉或公投議題，許多人常陷於漠不關心也不願出門投票，反而易讓有心人操弄公投案，在低投票率下，難以展現實質民意。

從台灣民意基金會剛發布的民調看，大多數民眾還是願意基於效能的考量，支持公投綁大選，且民進黨支持者中也有近半數支持。年底的公投綁大選公投案，應可看出民意的實際展現。

【更多精采內容，詳見

公投 投票率 民進黨

延伸閱讀

決戰12/18！ 一圖秒懂四大公投案主張及提案重點

蔡英文喊公投四不同意 柯文哲嗆：別期待人民都失憶

綠推公投四個不同意 朱立倫批一黨之私台灣會沒力

民進黨公投說明會 政院：蘇貞昌原則上都會出席

相關新聞

決戰12/18！ 一圖秒懂四大公投案主張及提案重點

受到新冠肺炎疫情影響，原訂於8月28日舉辦的「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，因而延至12月18日舉辦投票。《聯合新聞網》整理四大公投案主張及提案重點，讓您一次看懂公投內容。

政治進入校園 他拜託民進黨放過中央大學吧！

四大公投12月18日登場，民進黨首場說明會周六起跑，地點在桃園市中央大學。蔡英文總統今天在民進黨中央下達軍令狀，要求全力...

蔡英文下令：全黨捍衛公投「四個不同意，台灣更有力」

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天主持民進黨中執會，並在會前針對年底四項公投案發表談話。蔡英文表示，罷免案之後，輿論的焦點又...

《四大公投系列之1》核四補能源或釀核災？ 公投兩方正面對決

核四公投「您是否同意核四啟封、商轉發電？」因此案攸關台灣未來的綠電進程，支持核四公投的民團認為，核四重啟將能彌補台灣在能源轉型上的綠電缺口，達到「以核養綠」的功效，且堅信核電「安全無虞」；但反對核四重

《四大公投系列之2》反萊豬不分藍綠 並非政治議題

萊豬公投還未投，勝負已出！台灣民意基金會26日最新的民調顯示，4大公投篤定都會過關，其中以「反萊豬公投」最獲支持，同意票高達68.1%，比不同意票多42.4個百分點，獲壓倒性勝利，難怪民進黨決定重啟全

《四大公投系列之4》建三接天然氣或保護生態 環團：先顧藻礁

在環團的反對下，經濟部興建第3座天然氣接收站，已多次妥協外推，但環團仍認為不該為了短期的過渡性能源，犧牲7600年才能生成的藻礁。雙方爭執交戰2年後，環團公投連署成功，將於年底進行公投，是否成功，關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。