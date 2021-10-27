決戰12/18！ 一圖秒懂四大公投案主張及提案重點

受到新冠肺炎疫情影響，原訂於8月28日舉辦的「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，因而延至12月18日舉辦投票。《聯合新聞網》整理四大公投案主張及提案重點，讓您一次看懂公投內容。

2018年「以核養綠」公投通過，政府仍決定續推非核家園。圖為核四廠。聯合報系資料照

▌重啟核四 主 文／「您是否同意核四啟封商轉發電？」提案人／擁核能流言終結者創辦人黃士修領銜理 由／2018年「以核養綠」公投通過，全國絕對多數民意否決政府的非核家園政策，蔡政府仍一意孤行，擁核團體發起重啟核四公投。 行政院長蘇貞昌以核廢料無法處理、核四重啟須耗時6至7年為由，封殺核電，實為誤導民眾。黃士修指出，使用過的核燃料97%仍是可利用的能源，而且美國曾表達有意移轉核廢處理技術，並非「不能被處理」；另依前核四廠長王伯輝投書內容，核四重啟應可在2至3年內達成商轉。 反核人士宣稱，核四有活動斷層，違反美國NRC法規。然而，根據中央地質調查所《核能電廠的區域地質概況》，核四地質區未發現活動斷層，廠址周遭的澳底斷層、貢寮斷層、枋腳斷層與屈尺斷層等，80萬年以來，已不屬於活動斷層；美國NRC前官員也曾於2018年來台澄清，反核團體所謂的「廠房S斷層」問題，並非事實。

政府開放萊豬進口遭質疑黑箱作業，國民黨領銜提案反萊豬公投。聯合報系資料照

▌反萊豬進口 主 文／「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」提案人／國民黨立委林為洲領銜理 由／政府宣布自2021年元旦開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，決策過程不夠公開透明，形同黑箱，透過「行政命令」方式刻意迴避立法院監督。 豬肉為國人最主要肉品來源，食用範圍包含豬隻內臟，國際組織《CODEX》雖訂有萊克多巴胺的殘留標準，但受試者僅6人，且未針對孩童、老人、心血管疾病患者等高風險族群測試，標準未必適用於國人。並且，根據研究指出，人體攝食過量的萊克多巴胺會造成心悸、嘔吐、頭暈、血壓升高等不適症狀，萊劑經加熱後也不易被破壞，長期攝食是否危害健康仍存爭議。

2018年的九合一大選合併10項公投案。聯合報系資料照

▌公投綁大選 主 文／「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」提案人／國民黨立委江啟臣領銜理 由／現行法「專設公投日」會降低投票率，過低的投票率，即便公投勉強過關，結果亦缺乏代表性，不符民主正當性；另在行政成本方面，以2018年與九合一大選合併辦理為例，若單獨辦理公投，成本差距將暴增六倍，對人民、政府、公民團體而言是三輸的狀況。 「公投綁大選」原本就是民進黨的重要主張，但在2018年公投大敗後，挾執政優勢於2019年6月修正通過《公民投票法》，規定每2年才能舉辦一次公投，並錯開選舉年，此舉將降低公投的投票率，讓公投難以通過。是故，在此訴求依民進黨2017年提出的《公民投票法》修正案，復原《公投法》第23條，要求公投「應」綁大選，提醒民進黨「莫忘初衷」。

圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。圖／資料照片

▌珍愛藻礁 主 文／「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」提案人／潘忠政領銜理 由／桃園藻礁是全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，其中歷經至少7000年才形成的大潭礁尤為珍貴，在大潭藻礁發現的24種造礁藻類，其中有19種是世界新種，且藻礁具固碳功能，可減緩地方暖化，更顯其珍稀度。 中油公司於2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港，建蓋範圍將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態發展；又因突堤效應，也將連帶影響到鄰近的白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。 環團認為三接將永久破壞生態，因而基於藻礁保育、能源轉型、氣候變遷、文化保存、公共安全、國防安全、國際形象、法治落實、深化民主等九大理由，訴求全民公投搶救藻礁。

根據公投法第29條規定，只需有效同意票達投票權人總額四分之一，且有效同意票超過不同意票，就算公投通過。

以2018年的公投綁大選為例，據中選會估算，總投票人數約1980萬，代表有效同意票要達到495萬票以上，才算通過。

據公投法第30條規定，一旦公投過關，有關法律、自治條例的複決案，原法律或自治條例在公告之日算至第3日起，就會失效；有關法律、自治條例立法原則的創制案，行政院、直轄市、縣（市）政府應於三個月內研擬相關法律，並送立法院、議會審議，應於下一會期休會前完成審議。

另外，如果是有關重大政策的公投，應由總統或權責機關為實現該公投案內容做出「必要處置」。

政府如果沒有履行公投結果，並沒有罰則，但不論是否履行，民主社會政治人物仍應向民意負責，民意也會在下次選舉反映在選票上。

年底12月4項公投齊登場，行政院長蘇貞昌之前曾表示，公投案如果通過，當然要尊重公投結果。至於有沒有人要負政治責任？蘇貞昌回應，「公投的結果對政治人物的政治衝擊會有」，但過去公投案很多，這次也很多，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任。