九合一選戰結果，民進黨執政縣市長增至十席，更成功收復台中，也為身兼黨主席的賴清德總統增添二○二八連任底氣。民進黨人士坦言，選戰主軸「洋流」熱度提早在黃金周封頂，未能挺過藍營強攻光電板等議題，成為北部功虧一簣的致命傷；選前股市波動，也勢必成為未來選舉變數。

針對雙北戰役，黨內點出幾項警訊。首先，民進黨地方選舉民調已三度失準，凸顯現有模型亟需重整；其次，選戰過度依賴空戰導致體感溫度失真，且部分洋流支持者後期過於極端，反而將中間選民推向對立面，證明選戰最終仍須回歸陸戰本質。

綠營人士認為，在經濟上行時，許多經濟問題不容易被看見，但如果經濟衰退，通膨、貧富差距，以及傳統產業的不景氣等都將浮上檯面，是大選前必須提前準備因應的議題；這也對執政黨敲警鐘：面對潛在民怨，未來在立法院若繼續維持高強度的「行政立法對抗」，恐將耗損執政紅利，適度轉向民生經濟與朝野和解，是必須考量的解方。