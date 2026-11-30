從大罷免到「洋流」，民進黨被認為正採取新的選戰動員，結合網路社群、科技工具與傳統組織的綜合模式。落選台南市長的國民黨立委謝龍介說，新型態選戰逐漸改變傳統選舉模式，確實對藍營造成衝擊，未來國民黨不能只依賴傳統選戰模式，需靈活運用網路戰略，才能突破重圍。

謝龍介觀察，選戰模式正在轉變，當前民意與網路聲量已成為影響選舉重要因素；網路傳播成為政治攻防的重要戰場，國民黨也必須靈活運用網路戰略。

「洋流」無疑是這次選戰的焦點，綠營人士表示，新型態的選戰是要連結支持者的創造力，擴大他們的參與，讓支持者擁有更多的自主性，「空戰」已成為選舉時政治人物不可迴避的戰場。

藍營輔選人士說，民進黨除有龐大資源，也找到精準、有效率的資源投放方式；過去選舉主要透過地方樁腳及議員動員支持者，現在民進黨則讓支持者提供資料，隨時透過網路查看哪些地方需要人力，快速投入支援，建立一套結合現代科技的動員模式。