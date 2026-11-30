選舉落幕，六個縣市藍天變綠地。其中，由於竹北市長藍白合作破局，導致「一屍多命」，民進黨最終在新竹縣長、竹北市長取得雙重勝利。面對綠營重新站穩地方執政腳步，藍白兩黨合則兩利、分則兩敗，二○二八年總統及立委選舉沒有分裂的本錢。

回顧竹北市長提名過程，藍白共推人選最終破局，民眾黨因而決議新竹縣各級選舉不受「民眾黨與國民黨二○二六年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束。開票結果，民進黨候選人曾聖凱拿下百分之四十二點六三選票，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠分別為百分之卅一點六二、百分之廿五點七五。

由於藍白合作出現破口，綠營憑藉四成得票率延續竹北市執政，國民黨更痛失廿五年的新竹縣執政江山，背後因素除了黨內初選裂痕未解，民眾黨支持者發起拒投更是關鍵。民眾黨主席黃國昌兩個月前私下一句「Game over（玩完了）」，也完全印證結果。

儘管藍白兩黨在許多縣市首長採取合作，包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣，結果依然「藍天變綠地」，不僅藍白共推嘉義市長候選人張啓楷以吞敗收場，黃國昌與民眾黨前主席柯文哲更多次為國民黨台中市長候選人江啟臣、雲林縣長候選人張嘉郡站台，結果仍以些微落差敗選。

可見，即使藍白合作，也不代表勝選的保證，更何況藍白不合？二○二四年藍白不合，導致賴清德總統勝選的殷鑑不遠，距離二○二八年選舉僅剩約一年多時間，眼看綠營正在逐漸站穩地方執政腳步，藍白若不能記取教訓，想要重返執政，會不會也是一句「Game over（玩完了）」？