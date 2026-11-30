九合一選舉落幕，民眾黨議員席次大有斬獲，面對二○二八年總統及立委選舉，藍營對兩黨合作抱持樂觀態度，白營則喊出視原則調整合作模式。民眾黨內也認為，儘管達成議員翻倍的選戰目標，但過半席次集中在北部縣市，顯示地方組織仍有努力空間。

此次北市選戰，台北市長蔣萬安成功連任，民眾黨提名六席議員全壘打，國民黨席次則比四年前少了兩席，包括現任議員秦慧珠、鍾小平、陳錦祥均未能連任。針對二○二八年藍白合議題，國民黨立委李彥秀說，民進黨掌握龐大的國家機器、行政資源、媒體側翼及司法武器，「在野大聯盟」是藍白必走的道路。

李彥秀指出，從二○二四年開始，藍白在國會議題合作、大罷免期間政黨合作，再到二○二六年進入深水區的選舉合作，兩黨在合作的大框架下，仍能保持各自主體性；儘管新竹縣長與竹北市長出現破局，其他縣市合作的大方向並未改變，過程也相當順利。

一名藍委也表示，二○二八年總統大選，藍白合作方向應不會有太大變動；無論民眾黨未來席次增加或減少，兩黨都有合作的必要，才能達到選票最大化。

民眾黨人士說，從這次藍白合作的經驗可以看出，兩黨雖然有合作的大框架，但交錯到地方選舉的操盤與運作時，難免面臨歧見與利益衝突。以竹北市為例，雙方對於選舉策略及合作方向仍有不同看法，凸顯藍白合作在地方層級的複雜性。

該人士指出，藍白仍會以合作為大方向，但合作模式勢必有所調整，未來不再侷限於全面性合作，而是回歸地區性、策略性及必要性的原則，尋求適合的合作方式。

民眾黨人士也說，前主席柯文哲官司正進入高等法院二審程序，過去兩年民眾黨支持度歷經波折，隨著二○二八年大選逼近，民眾黨必須思索如何將影響力擴張到更多縣市、撕去都會政黨的標籤，否則只怕重演同為第三勢力的時代力量老路。