九合一選戰落幕，國民黨守住雙北，但中部除南投以外皆失守。連任成功的苗栗縣長鍾東錦昨開第一槍，批評黨中央「雜亂無章」，敗選沒一句檢討的話。國民黨強調，會虛心聆聽、誠懇面對批評與建議；副主席兼秘書長李乾龍則為黨主席鄭麗文抱屈，稱她「苦在心裡」，六都都把鄭麗文切割得這麼乾淨，情何以堪？

鄭麗文訪英計畫喊卡

鄭麗文昨天臨時取消下午的公開行程，也未露面，而原訂本周前往英國的計畫也暫停。李乾龍表示，他負責所有輔選工作，自然負擔輔選成敗的責任，因此，選舉當晚已遞出辭呈，鄭麗文表示今天上午將召開中山會報，討論敗選檢討會議，他的去留「以鄭麗文的意見為意見」。

鍾東錦四年前違紀參選縣長，也是不滿國民黨提名制度。他認為黨中央提名制度人治色彩濃，讓人不舒服；這次敗選，沒有一句檢討的話，他覺得不恰當，不僅網軍會轟爆，接下來壓力更大，黨內應該討論接下來如何因應，否則前途堪慮。

藍委示警 「可以包一包了」

在鍾東錦開第一槍後，黨內也有檢討聲浪。國民黨立委牛煦庭坦言，「洋流」催票效果斐然，地方大選催出總統等級效果，衝擊各地催票成果，也是藍軍苦吞敗仗核心原因；他認為，國民黨無疑是最大輸家，如果只靠冷處理、組織的選戰舊思維，在歷經大罷免與今年九合一選舉兩場惡戰後，「可以包一包了」。

牛煦庭指出，二○一八年藍營有空汙和能源議題、二○二二年有論文誠信問題扣合「討厭民進黨」氛圍；但今年選戰，這個氛圍被「洋流」的討論完全掩蓋，嚴重壓縮在野黨議題攻防能量，陷入全面被動；缺了號召的選戰，就沒有穿透力；缺了議題的候選人，就沒有說服力，這是國民黨必須認清的現實與問題。

也有藍營人士認為，固然鄭麗文的兩岸路線讓候選人陣營「敬謝不敏」，但在文宣、社群空戰上火力不足，以鄭麗文辯才無礙的風格，可以帶領黨機器全力出動，在不同場合砲打民進黨施政，明明能做的地方還很多，若是只因未受邀輔選就不想背鍋，等於自證黨主席「自我邊緣化」。

李乾龍則為鄭麗文緩頰，他受訪時還原台中、竹縣、彰化等提名過程，重申黨中央「一切照制度走」；他坦言，彰化在整合上是慢了一點，卻是鄭麗文下最多功夫、輔選最多次的縣市，若要怪提名過程雜亂無章，「我覺得是有欠公允」。

至於自己為選戰請辭，李乾龍說，政治責任上必須這樣做，但「我不會一走了之」，馬上要面臨兩個月後的八席立委補選，組發會要趕快找出候選人全力輔選；團結最重要，要主席下台，把爛攤子丟出來，怎麼去面對立委補選和二○二八大選？國民黨文傳會主委陳以信說，國民黨不會迴避問題，必須深刻檢討、記取教訓、盡速整隊。