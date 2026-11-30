廿八日選舉落幕，主要外媒及外國專家與學者均做出相關評析。紐約時報引述分析家報導，這次選舉結果對藍綠兩黨可謂憂喜參半，兩黨既受到鼓舞、也感到擔憂。這次選舉是台灣各黨在二○二八年大選前的一場實力測試及檢驗。

香港南華早報引述分析家報導，若藍白合二點○的制度化合作模式能在地方層級奏效，將有望為二○二八年選戰的在野整合提供一套運作範本，並建立彼此互信基礎。

日本時事通信社報導，國民黨雖流失幾個目前執政的縣市，但仍守住台北等北部三都，地方政治實力不能忽視。

紐時並引述比利時智庫國際危機組織（ＩＣＧ）分析師楊晧暐報導，沈伯洋敗選，讓北京避開最糟糕的情況；若北京夠清醒，仍應警惕民進黨在這次選舉大幅縮小四年前與國民黨的差距；北京也應警惕，二○二八年總統大選，國民黨仍缺乏一位明確的領軍人物。

日本共同社報導，北京一直密切關注台灣選舉動向，過去透過深化和國民黨交流，試圖擴大在台灣的影響力。但隨著民進黨地方勢力增長，北京可能面臨重新調整對台戰略的壓力。

另外，美國史丹福大學「台灣在印太計畫」主任祁凱立說，這次選舉結果無法直接推論二○二八年大選選情，但對國民黨內政治和總統候選人的提名具若干間接影響。國民黨這次表現的確不如二○二二年地方選舉，黨主席鄭麗文應承擔部分責任，華府將密切關注她是否續任主席，接下來值得觀察的是黨籍總統候選人提名。

祁凱立還說，就國民黨曾延宕或反對國防預算，華府有所疑慮；若明年度預算又陷入曠日持久的政治攻防，恐加深華府對國民黨持續阻礙台灣國防現代化的擔憂。