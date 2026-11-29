台灣九合一選舉落幕，民進黨執政縣市版圖擴大，國民黨守住雙北。學者林泉忠分析，部分台北市中間選民基於政治制衡考量，在選戰最後階段出現動搖，使民進黨未能攻下首都。這樣的選舉結果不僅牽動2028年總統大選布局，也讓國民黨主席鄭麗文暫時避開黨內逼宮壓力，北京則如同吃下一顆「定心丸」。

林泉忠接受中央社訪問表示，台北市長選舉結果反映中間選民強烈的政治平衡感。部分中間選民原本可能考慮投票給民進黨候選人沈伯洋，最後卻有所保留。

他指出，若沈伯洋勝選，將是台灣史上首次由民進黨同時掌握總統及首都市長職位。部分選民可能不希望單一政黨掌握過多政治資源，因此透過投票發揮制衡作用，這也反映台北市中間選民的政治平衡意識。

林泉忠分析，民進黨此次雖然執政縣市版圖擴大，但未能攻下台北，意味著總統賴清德爭取2028年連任的選情，並未因這次地方選舉獲得進一步加分。相較之下，台北市長寶座對國民黨具有更關鍵的戰略意義。

●蔣萬安可望布局2032 鄭麗文暫避逼宮壓力

林泉忠認為，台北市長蔣萬安成功連任後，應不會投入2028年總統大選，而是穩健完成4年市長任期，為2032年總統大選預作準備。

另一方面，國民黨雖然失去台中市，但守住台北及新北，使黨內要求鄭麗文下台的聲浪減弱。林泉忠形容，從權力結構來看，鄭麗文暫時避開壓力漩渦，有如「輕舟已過萬重山」。

然而，鄭麗文續掌黨中央，也使盧秀燕布局2028年總統大選陷入相對被動的處境。林泉忠指出，盧秀燕過去1年政治聲勢有所消退，加上國民黨此次失去台中，對她的政治布局造成一定影響。不過，盧秀燕並未因此退出2028年總統大選的競爭。

他表示，未來國民黨總統候選人的提名機制、黨內民調如何設計，都將由鄭麗文主導。即使盧秀燕陣營對民調表現具有信心，鄭麗文是否願意為盧秀燕保留參選空間，仍是值得觀察的變數。

此外，民眾黨此次在地方議員選舉表現不俗，顯示仍具有一定政治實力。林泉忠認為，未來藍白合作的路線將更加明確，也將對民進黨形成壓力。

●北京吃下定心丸 南台灣布局成新課題

談及北京如何看待此次選舉結果，林泉忠分析，北京最擔心的是國民黨失去雙北，導致鄭麗文被迫下台，打亂原有的對台政治布局。

他研判，北京希望鄭麗文繼續領導國民黨，藉此維持對國民黨路線的影響力。因此，國民黨守住雙北、鄭麗文暫時穩住黨主席地位，對北京而言如同吃下一顆「定心丸」。

不過，隨著民進黨在中南部擴大執政版圖，北京如何重新布局台中以南地區，將成為新的課題。林泉忠預期，北京未來可能透過地方交流等方式，強化對台灣地方社會的影響力。

●朝野制衡有助台海穩定 美日樂見可預測性

林泉忠認為，台北市選民展現的政治制衡意識，也可能促使民進黨政府未來在兩岸關係、台灣和平與安全等議題上更加慎重。

他觀察，民進黨政府近1年來的兩岸論述已趨於穩健，賴清德考量2028年連任，預料將持續維持穩健路線，而朝野政黨之間的制衡，有助避免政治走向極端，對台海和平具有正面意義。

從國際關係角度來看，林泉忠認為，日本與美國應樂見此次選舉未出現一面倒的結果，因為美日都希望兩岸關係維持可預測性。

他研判，在台灣內部維持政治平衡、國民黨仍保有2028年競爭空間的情況下，北京可能傾向等待下屆總統大選結果，再評估下一步對台布局，因此對2028年以前的台海和平與穩定持相對樂觀態度。

林泉忠也表示，他原先研判，若民進黨拿下台北市，北京可能在短時間內再發動一波「圍台軍演」，但從此次選舉結果來看，北京應會暫緩相關行動。