台灣2026年地方選舉結果出爐，2名曾在台灣深造的菲律賓學者分析，民進黨地方版圖擴大，藍綠差距縮小顯示競爭升溫，使得2028年總統大選提前受到關注，屆時兩岸政策料成重要攻防焦點。

台灣九合一選舉完成，藍綠分別拿下11席與10席縣市，無黨籍取得1席，雲林縣與花蓮縣的選票差距都在千分之3以內，候選人申請重新驗票。

馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）政治系助理教授路奈爾（Ronald Pernia）告訴中央社，這次選舉與其說是國民黨挫敗，不如說是民進黨擴大地方版圖，特別是在中台灣。

他說，民進黨2024年失去立法院多數席次，2025年大罷免行動也未能成功，對總統賴清德而言，這次地方選舉結果有助穩住民進黨的軍心。

路奈爾分析，與全國性選舉不同，地方選戰主要圍繞住房、交通等民生議題，且受到地方政治及派系因素影響，因此這次選舉結果更像是對民進黨的國內施政期中考，而非對兩岸政策方向的公投。

他舉民進黨台北市長候選人沈伯洋的表現為例指出，以國家安全議題建立的政治聲望，仍不足以讓民進黨在傳統藍營城市擊敗高人氣現任市長，反映地方施政表現仍是選民投票的重要依據。

路奈爾觀察，台北市長選戰仍是觀察中國因素對選舉影響的最明確指標之一。中國在選舉期間持續對台施壓，包括軍事恫嚇及疑似假訊息干擾，未能擊垮沈伯洋，且民進黨還擴大地方執政版圖，顯示北京難以證明施壓策略可影響台灣選民。

有關九合一選舉結果對兩岸關係的可能影響，曾在國立中山大學修得博士學位並任台灣民主基金會博士後研究員的路奈爾認為，地方政府無權決定外交、國防或兩岸政策，台灣現行兩岸政策可能延續。

但他補充，台北與上海每年舉辦的雙城論壇，是兩岸目前少數仍持續運作的大型交流機制之一，因此即使民進黨在地方政治的版圖擴大，國民黨繼續執政台北市，將使得這條交流管道仍得以維持，對北京而言可能是一種安慰。

路奈爾認為，這次選舉也為2028年總統大選奠定基調，屆時台灣的兩岸政策走向才會真正成為選戰焦點，而在民調顯示多數台灣人傾向維持現狀的情況下，預料核心議題將是誰更有能力在中國壓力下維持台海現狀。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（Asia-PacificPathways to Progress Foundation）研究員畢特洛（LucioPitlo III）同樣認為，這次九合一選舉不僅是對執政黨支持度的檢驗，也是2028年總統大選的前哨戰。

畢特洛告訴中央社，沈伯洋雖不敵蔣萬安，但他的亮眼表現顯示，台北市選情正變得愈發激烈，也使國民黨面臨更大壓力。

他說，國民黨雖成功守住台北及新北兩大據點，但領先差距已經縮小，民進黨候選人何欣純也成功翻轉台中市，終結國民黨連續兩屆執政，這些發展使得2028年台灣總統大選更受關注。

曾任台灣政治大學訪問學者的畢特洛指出，儘管就業、醫療及教育等民生議題仍主導此次選戰辯論，但兩岸議題對選民投票的影響仍不能忽視。

他認為，台灣選民雖然反對中國的脅迫或恐嚇，但同樣不希望與中國激化對立關係，因為這可能損害台灣安全、經濟前景及投資人信心。