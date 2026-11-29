2026九合一選舉落幕，國民黨守住北台灣主要執政縣市，民進黨則在中南部拓展版圖。日本政治學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸接受日媒專訪指出，民進黨此次得票成長與3項因素有關，而國民黨能守住北部，除了原有支持基礎，也與「沉默螺旋」現象及藍白合作有關。

據日媒《朝日新聞》報導，小笠原欣幸指出，選戰期間，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」一度帶動選舉氣氛，外界也曾出現民進黨有望突破雙北的看法。然而，從開票結果來看，國民黨雖失去台中市、彰化縣等執政縣市，仍守住台北、新北、桃園及基隆。若以22縣市首長席次來看，國民黨取得11席、民進黨10席（包含當時票數尚未確定的雲林縣）、無黨籍1席，但民進黨總得票數略高於國民黨。

小笠原欣幸分析，民進黨此次選票成長有3項原因，包括選前約3個月賴清德政府支持度回升、沈伯洋帶起的「洋流」產生外溢效應，以及民進黨調整選戰策略。他指出，民進黨歷經2022年地方選舉失利、2024年立法院席次未過半及2025年大罷免失敗後，逐漸將選戰重心從中國威脅轉向內政議題，並依各縣市地方情勢布局人選。相較之下，國民黨未能有效化解部分縣市的派系紛爭，也是他認為彰化、新竹縣失守的原因之一。

至於國民黨為何能抵擋「洋流」攻勢，小笠原欣幸引用社會學中的「沉默螺旋」理論解釋，當特定政治立場在公共討論中占據較大聲量時，持不同意見者可能傾向保持沉默。他觀察，儘管網路及街頭造勢活動呈現「洋流」熱潮，國民黨在北部的支持基礎依然存在，加上蔣萬安在選戰後期強化與民眾黨的合作，成為他分析國民黨守住台北市的另一項因素。

談及2028年總統大選，小笠原欣幸認為，此次地方選舉結果將帶來複雜影響。民進黨在賴清德領導下維持黨內一致性，在野陣營也展現一定的支持基礎，但國民黨仍須處理總統候選人提名及兩岸政策路線等問題。他也指出，國民黨主席鄭麗文的兩岸立場與台灣主流民意之間存在落差，後續如何調整政黨路線，將是值得持續觀察的議題。