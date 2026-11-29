九合一選舉落幕，苗栗縣長鍾東錦今批評，藍營此次選戰安排「雜亂無章」，提名制度人治色彩過濃。國民黨秘書長李乾龍表示，黨中央提名一切照制度走，黨主席鄭麗文非常努力輔選只是苦在心裡；六都都把她切割得這麼乾淨，情何以堪？

至於鄭麗文若慰留，是否仍會請辭？李乾龍說，當然政治責任上必須這樣做，但「我不會一走了之」，馬上要面臨兩個月後的7席立委補選，民進黨一定會想方設法減少國民黨席次、翻轉國會，組發會很重要，要趕快找出候選人全力輔選。

李乾龍說，國民黨要團結起來，有些人恨不得鄭麗文馬上下台，下台能解決問題嗎？更稱了民進黨的心。鄭麗文有錯的地方可以坐下來談，但不能一味歸咎在她身上，「有責任我來扛，我也自認盡心盡力，為國家、為國民黨努力，問心無愧」。

對於鍾東錦的說法，李乾龍下午受訪時認為，這是他個人的看法，並還原台中、竹縣、彰化等地的提名過程。他重申，縣市長提名一切照制度走，新竹縣是因初選過程廝殺太激烈造成藍營分裂，基層選民心理上對候選人有排斥。

至於台中意外落馬，李乾龍說，回顧提名過程，黨中央一直盡力在協調，也請台中市長盧秀燕居中協調，但是協調結果，江啟臣、楊瓊瓔互不相讓，盧秀燕有她的考量，最後還是黨中央決定用初選比民調的制度決定人選，即使過程有些不愉快，兩人還是和和氣氣把初選辦完，根據制度提名了江啟臣。

至於彰化縣提名過程一波三折，李乾龍說，謝家始終沒有協調出結論，新北副市長劉和然也有被推薦，鄭麗文幾乎是三顧不知幾廬到他家去，最後劉因家庭因素婉拒，縣長王惠美一直有一些堅持；最後提名魏平政，王惠美也終於出來輔選；這次彰化差距能拉近，要感謝王惠美為魏平政輔選做了最後的努力。

李乾龍說，當然在整合上是比較慢了一點，但是鄭麗文下了最多的功夫、去了最多次的輔選的地方就是彰化，所以要怪鄭麗文在提名過程雜亂無章，「我覺得是有欠公允」。