國民黨立委牛煦庭今天盤整九合一選舉結果，稱國民黨是最大輸家，並認為只靠冷處理、組織的選戰舊思維，在歷經大罷免與今年九合一選舉兩場惡戰後「可以包一包了」，直言現在是「火線對決，狹路相逢勇者勝」；此外，今年選戰洋流搶佔版面，衝擊各地催票成果，也是藍軍苦吞敗仗核心原因。

牛煦庭盤點今年選情，他指出洋流催票效果斐然，民進黨及其支持的縣市首長候選人一共在全台拿下609萬票，地方大選催出總統等級效果，說是「傾巢而出」一點都不誇張。洋流的集氣造勢、聲量灌水、民調帶風向，用意是塑造「會贏」的期待，這樣的操作，充分結合大罷免後綠營支持者「不服輸」的情緒，展現極致地催票技術，但要說破圈就過頭了。

牛煦庭指出，2014年柯文哲現象背後是世代翻轉、2018年「韓流」爆發是庶民戰權貴，兩者都能扣合當初「打倒執政黨」的社會氛圍，才能捲起真正的政治海嘯。洋流只有偶像崇拜，卻缺乏完整的政治號召，沒必要畏懼，畢竟若真有破圈，連雙北都會失守；不過也因為洋流搶佔版面，嚴重壓縮在野黨議題攻防的能量，衝擊各地的催票成果，也是藍軍苦吞敗仗的核心原因。

民眾黨這次在議員選戰拿下60萬張選票。牛煦庭說，今年選舉各地投票率介於6、7成，這幾年受盡打壓、面對生存壓力的白營，爆發驚人的參與度，雖然不像傳統選戰那樣人山人海，但票就是開得出來，甚至白營支持者更左右新竹縣戰果，就是高行動力最好的證明，這也是未來各黨在地方選舉布局時，要考慮到的新變數。

牛煦庭坦言，國民黨無疑是這場選戰的最大輸家，最後關頭的強力催票，不幸只發揮了部分效果。冷處理、靠組織的選戰思維，在大罷免、2026兩場惡戰後「可以包一包了。」當代選舉，訊息傳播如此快速，候選人火線對決，是狹路相逢勇者勝。

牛煦庭說，高雄、台南的結果雖不如意，但值得寬慰，因為候選人拚搏精神給支持者希望、也催出更多選票，可惜撞上對手傾巢而出，受限綠營板塊而已。台北、新北的士氣反轉也來自電視辯論會、公辦政見會的對決場面，桃園最後猛攻埤塘光電、重開台積電議題，也是同樣道理。

牛煦庭總結，2018年九合一選戰藍營有空污和能源議題、2022年有論文誠信問題扣合「討厭民進黨」氛圍，但今年這場選戰，這個氛圍被洋流的討論完全掩蓋，導致選戰無法進攻，陷入全面被動。缺了號召的選戰，就沒有穿透力；缺了議題的候選人，就沒有說服力，這是失去大量版圖的國民黨，必須完全認清的現實與問題。