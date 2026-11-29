九合一選舉落幕，國民黨選舉結果不如預期。負責此次輔選工作的國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，自己昨晚已遞辭呈，希望由他本人負責選戰成敗，明天會啟動敗選檢討，他的去留以鄭麗文的意見為意見。李乾龍也為鄭麗文叫屈，這次選舉大家切割她，選完以後再說她輔選不力，「我覺得是有欠公允。」

對於選舉開票當天，李乾龍與組發會主委李哲華皆請辭。李乾龍今下午受訪表示，選舉當天上午李哲華以「完成階段性任務」為由遞辭呈；但他認為隨即要面對7席立委補選，因此在辭呈上備註「組發會主委非常重要，希望留到立委補選完後再考慮」，請鄭麗文慰留，並遞交自己的辭呈。

李乾龍說，選舉的結果總要有人來負責，他是負責所有輔選工作，所以希望由他負擔輔選成敗的責任，當晚10時離開黨部後，鄭麗文又把他找回去，兩人談到11時許。鄭麗文表示，明天要開輔選檢討會議，屆時以鄭麗文的意見為意見。

李乾龍強調，這次選舉鄭麗文盡了很大的責任也非常努力，「我沒有看過一個黨主席這麼認真，全台輔選，」還好她還年輕，像他全程跑了幾圈下來，體力受不了。鄭麗文每天到南部，回到家都半夜了，這幾個月他看在眼裡，真的是非常辛苦，大家不應該再有一些不當的批評，國民黨現在最需要的是要面對現實，團結黨內，面對2028年選舉才是重要的。

李乾龍說，對鄭麗文最大的批評主要是今年四月訪問中國大陸，擔心兩岸政策偏頗。大家想想看，10年來兩岸的交流都切斷了，造成大家心理上很擔心，兩岸會不會有戰爭發生，誰站出來化解危機？兩岸開啟和平是2300萬人都期盼的，所以這一次的選舉，大家把她切割得這麼清楚，最後選完再來說她輔選不力，有欠公允。

李乾龍說，選舉剛落幕，大家砲口就對準黨中央，他認為大家應該先靜下來思考如何團結，這次的「洋流」勢不可擋，當時他最擔心的就是台北市與新北市，「雙北如果都輸了，還有2028年的選舉嗎？」台灣在中、美兩強之間，團結都來不及，黨內還製造分裂，他希望國民黨應該痛定思痛、團結。

對於黨內出現逼宮聲浪，李乾龍也說，不是這樣就一走了之，黨主席是根據黨章，黨員一票一票投出來。一個負責的黨主席，面對雜音，有責任趕快消除掉，如何團結國民黨、找出2028年大選的最強棒才是最重要的，要主席下台，把爛攤子丟出來，怎麼去面對接下來立委補選和2028年大選？