九合一選舉落幕，民進黨順利在高雄延續執政，也在市議會單獨過半。民進黨高雄市黨部主委黃捷今天受訪表示，席次越多，責任就越重，民進黨會用扎實的問政與地方服務表現回報市民。

黃捷表示，此次民進黨在高雄選舉締造4大紀錄，包括六都唯一由單一政黨取得議會過半、議員席次增加6席居全國之冠、民進黨首度在高雄議會單獨過半，以及立委賴瑞隆順利接棒市長，創下民進黨在高雄歷次市長交棒選舉中的最高得票紀錄。

黃捷表示，此次民進黨在高雄提名35名市議員候選人，最終有33人順利當選，若再加上無黨籍友好人選，整體席次有望突破37席。另外，此次有5名新人拿下高票，顯示市民願意給優秀新人機會。

黃捷提到，身為民進黨高雄市黨部主委，她深知肩負的責任，選舉期間將時間與心力留給高雄的黨籍候選人，陪同掃街、發放小物等，以黨籍議員席次最大化為目標。

黃捷表示，除了所有候選人與輔選夥伴的團結打拚，更要感謝市長陳其邁過去6年的穩健執政，為民進黨在高雄奠定深厚的底氣。席次越多，責任就越重。未來民進黨將用扎實的問政與地方服務表現，回報高雄市民的信任與託付。