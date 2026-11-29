九合一選舉落幕，苗栗縣長鍾東錦直言，此次選戰安排「雜亂無章」，提名制度人治色彩過濃，讓人感到不舒服。國民黨回應，相關批評與建議，黨中央都會虛心聆聽、誠懇面對。正如黨主席鄭麗文昨晚強調，選舉失利不能單單歸因於外在因素，地方整合與全黨團結，永遠是國民黨逃不掉的必修課。

鍾東錦認為，面對敗選，黨中央應該給支持者一個具體交代，更應及早拿出改善方法，否則2028年總統及立委選舉將面臨更大的壓力。

國民黨文傳會主委陳以信指出，鄭麗文昨晚已明確宣示，無論勝選或敗選，全台所有縣市、選區都要進行最完整、最徹底的檢討，包括提名機制、選戰部署及地方整合等問題，都應納入檢討範圍。

陳以信表示，國民黨不會迴避問題，更不能辜負支持者的期待；但國民黨沒有時間顧影自憐、療傷止痛，必須深刻檢討、記取教訓、儘速整隊，團結一致面對接下來的立委補選、議長選舉及2028年大選，「明天天一亮，繼續奮戰！」