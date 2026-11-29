2026九合一大選落幕，藍綠在六都市長選戰中各拿下3席，全台22縣市首長版圖也呈現藍綠差距縮小趨勢。外界認為，「洋流」效應牽動選情，對此，國民黨立委謝龍介坦言，新型態選戰已逐漸改變傳統選舉模式，當「亂流」來襲，確實對藍營造成衝擊，甚至連台中都失守。

謝龍介表示，當前民意與網路聲量已成為影響選舉的重要因素，政府若漠視民意、一意孤行，選情就可能受到衝擊，而這次選舉呈現的新型態「亂流」，各政黨也都還在摸索如何因應，自己長期研究自媒體，對網路空戰的操作及變化相當敏感，也觀察到選戰模式正在轉變。

謝龍介指出，中華民國是亞洲地區相當擅用網路媒體選舉的國家，今年日本參政黨也透過網路媒體快速崛起，美國總統川普更自創媒體平台，顯示網路傳播已成為政治攻防的重要戰場，未來國民黨不能只依賴傳統選戰模式，也必須整合傳統媒體、電子媒體及自媒體，靈活運用網路戰略，才能突破重圍，為南部開創新的局面。