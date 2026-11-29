九合一選舉落幕，台中市長盧秀燕交棒失利，外界評估削弱黨內逼宮黨主席鄭麗文底氣。有國民黨立委表示，國民黨在新竹縣以南大敗，鄭麗文理論上應該要下台，盧秀燕聲勢雖受挫，卻不能否認她是蔣萬安順利連任的關鍵人物，不影響黨內組「反鄭聯盟」的大方向與決心。

北部藍營選務人士分析，台北市長蔣萬安連任成功仰賴「全黨救一人」，北市5名立委後期加入競選團隊後後，分進合擊勤跑基層，或在空戰積極反擊，不再採保守姿態，提高危機感催票；而新北市一開始就是五五波選區，李四川領先幅度一直沒有拉開，最後甚至部分民調反超，讓新北市長侯友宜不敢大意，組織全力動員，他是李四川勝選最大功臣。

該人士認為，江啟臣接棒失利原因，可以從大罷免看到一點端倪，當時有7位藍委同意票是超過罷免門檻，很多藍委都憂心真的會被罷掉，因此催出更多不同意票，加上這兩年賴清德總統執政風格強勢、不願妥協，更激起綠營基本盤投票意願，想鴨子划水、冷處理的策略不再吃香。有藍委更直言，這次選舉受傷最重的是台中市長盧秀燕，「連本命區都丟了，怎麼有本錢逼宮？」

不過反鄭勢力並不這樣看，有藍委直指，這次選舉國民黨在新竹縣以南全輸，顯示黨中央的選戰整體戰略失當，黨主席應負起最大責任，鄭麗文理論上應該要下台。反觀盧秀燕在這次選舉在台北市、新北市、基隆市盡心盡力輔選，蔣萬安的競選總幹事、立委羅智強也公開表示盧秀燕是蔣萬安連任逆轉勝的關鍵人物，且客觀來說，台中市交棒江啟臣失利不能全怪盧秀燕。相信蔣萬安、李四川、謝國樑、侯友宜、朱立倫等人，在關鍵時刻會適時聲援盧秀燕。

該藍委透露，選舉剛結束，盧秀燕目前還在沉澱、盤點中，但不影響朝集結民選縣市首長、地方山頭合組「反鄭聯盟」的大方向與決心。