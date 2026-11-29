台灣九合一大選落幕，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳29日接受本報採訪指出，台灣選舉結果在北京預期之內，雖然國民黨不算贏，但至少保住雙北市，台北—上海雙城論壇等雙北與對岸的交流將可望延續。

九合一大選結果，在縣市長方面，國民黨拿下11席，民進黨10席，較上屆分別減少3席，增加5席；縣市議會政黨席次上，國民黨344席，民進黨309席，民眾黨34席，較上一屆的增減分別為減23席、增加32席與增加20席。

張五岳表示，這次選舉，北京關注重點在於對於2028大選的影響，這次國民黨不算獲勝，但至少保住雙北：一方面台北市兩岸交流有雙城論壇能獲延續，且被大陸官方點名為台獨份子的沈伯洋並未當選；另一方面，新北市為人口龐大都市。因此保住雙北，對之後兩岸交流影響不大。他認為，北京本身不關心「洋流」，而是關心洋流的外溢效應是否會因此爭取台灣中間選民。

對於接下來兩岸關係發展，張五岳提醒可關注三個具指標意義的重大活動：