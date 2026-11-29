國民黨立委陳玉珍轉戰金門縣長成功，學者指出，面對中國大陸對金門推出融合發展政策，民生經濟如何與國家安全間取得平衡是日後縣政府與金門立委須思考的問題。

國立金門大學國際暨大陸事務學系副教授劉佩怡接受中央社記者採訪表示，目前中國大陸向金門、馬祖推行融合發展政策，包括國民待遇的均等化以及所謂「新四通」基礎建設，都攸關金門地方民生經濟發展。

劉佩怡指出，根據其研究，地方民眾對新四通仍有一定需求與支持度，但兩岸事務大多屬於中央權限，融合發展政策的國家安全問題，與金門民生經濟發展之間存在明顯矛盾。

劉佩怡說，陳玉珍從立委角色轉換為縣長，雖然會受中央管制，但相信以其性格仍會持續以各種方式主張金門利益，未來如何在金門民生經濟與國家安全間取得平衡，是縣政府以及未來金門的立委需要共同思考問題。

除兩岸議題受矚目，金門青年團體「浯島青年」選前寄送青年政策問卷調查給7名金門縣長候選人，共有陳玉珍與無黨籍候選人李文良回覆並會談交流。

「浯島青年」成員蔡其曄同時也是金門縣第1屆青年諮詢委員，他告訴中央社記者，檯面上政治人物提出許多福利政策，但其中較少提到青年，因此團隊在選前就邀請候選人說明對青年政策的態度，未來也能成為監督依據。

蔡其曄指出，金門過去有成立青年發展中心，現在在產發處也有青創科，但青年政策不只有創業，也包含國際交流、青年政策參與等多元面向，陳玉珍面談時回應會研議成立青年專責行政機制，整合相關資源，團隊樂見有此規劃，後續不論從監督或者交流角度，都會持續關心、討論金門青年政策。