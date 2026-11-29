雖然是地方選舉，但外媒仍相當關心中國因素！我國九合一選舉28日落幕，《路透社》稱民進黨「取得進展但未拿下首都」；《美聯社》則定調為民進黨溫和勝利；《衛報》突出民進黨十年最佳地方選舉表現，外媒也相當關注中國在選舉的影響與可能的反應；《半島》則關心核能議題。

選前大量共機繞台

根據《路透社》報導，民進黨在此次地方選舉中獲得席次進展，雖然國民黨台北市長蔣萬安面臨民進黨候選人沈伯洋巨大挑戰，但最終仍順利連任。《路透社》仍相當關注中國對台灣選舉的影響，並提到選前共機與軍艦繞台，還有中國指控沈伯洋接受美國富豪索羅斯資金的事情。

《美聯社》則提到，民進黨獲得溫和勝利，但國民黨仍守住北北基桃。與《路透社》相似，《美聯社》也很關注台北市長選舉，尤其是被中國制裁的民進黨候選人沈伯洋，還有提到傳統上國民黨在地方選舉占優勢，而核能公投的通過，能讓總統賴清德發展核能獲得更多「政治授權」。

選舉結果激怒中國？

《衛報》則強調民進黨獲得10年以來最好的成績，並認為這樣的結果會激怒中國。報導也提到中國討厭賴清德，並認為他是「台獨分子」。另外，雖然地方選舉主要圍繞居住正義、財富分配等問題，但分析認為，國民黨在雙北的勝利會讓中國稍微鬆一口氣，畢竟雙城論壇是兩岸少數仍持續運行的交流平台。

《衛報》列舉中國對台灣地方選舉的影響，包括台灣官員對虛假訊息，以及中國涉嫌干涉選舉的事件提出警告，還有數百個與中國有關聯的AI生成影片散佈關於北京不喜歡的台灣政治人物的虛假資訊。中國也持續對台灣周邊地區施加軍事壓力，27日有33架中國戰機和8艘軍艦包圍了台灣。

綠核能立場漸變

《半島電視台》則關心核能公投的狀況，並交代台灣放棄核能、核能重新被討論的脈絡，包括2011年福島核災，還有台灣半導體與AI產業用電需求增加，以及我國97%能源高度依賴進口等。《半島》認為，民進黨的立場有逐漸改變，賴總統很希望改變過於僵硬的反核立場。

【更多精采內容，詳見 】