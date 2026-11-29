九合一選舉揭曉，國民黨守住基北北桃，卻丟掉台中，縣市長僅拿下11席，台中、彰化、雲林、竹縣、宜蘭、嘉市變綠地，中南台灣除南投皆失守。秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華昨請辭，等於替黨主席鄭麗文設下停損點，由輔選系統扛起敗選責任，但傳出鄭麗文以後續立委補選與議長選舉等任務為由，尚未准辭。

鄭麗文昨在選後發表談話，表示全台所有縣市選區都將進行最完整、最徹底的檢討，同時立即著手立委補選、議長選舉及2028大選準備。知情人士透露，鄭麗文面對兩人請辭，當下並未拍板，僅表示後續將召開檢討會議，盤點各地敗選原因後再一併討論。

不過，地方輔選人士對黨中央的態度頗有微詞，指出這次不少縣市黨部主委已因敗選請辭，地方都有人扛起政治責任，黨中央若無人負責，難以向基層交代。尤其這次失守的6縣市，都是現任首長8年任滿、交棒出狀況的選區，彰化及竹縣提名過程風波不斷，更牽動藍白合作角力；台中則因初選時程拖到4月，讓對手提早布局半年。

黨內人士表示，選後黨務人事調整勢在必然，該檢討的都會檢討，但需要整體規畫，不會、也不應該單一處理。

組發會掌理全國地方黨部的組織運作與選舉動員，一向是吃力不討好的「苦差事」，接下來除了立委補選、議長選舉，還要面對2028年大選的提名協調與藍白合作業，在維持兩黨合作默契的前提下由誰接手，成為鄭麗文的燙手山芋。