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國民黨敗選 苗栗縣長鍾東錦認為提名制度人治色彩太濃
國民黨在地方選舉敗選，競選連任成功的國民黨苗栗縣長鍾東錦分析原因，認為黨中央雜亂無章，沒有好的辦法，提名制度人治色彩太濃，讓人很不舒服，建議黨中央要有說法，黨主席鄭麗文黨內討論接下來要怎麼因應，否則前途堪慮。
鍾東錦4年前違紀參選縣長，也是不滿國民黨提名制度，今天他謝票受訪時，表達對於國民黨敗選的看法，他指出，提名制度人治色彩太濃，應該民調有一定的規矩，什麼事情有一定的方法，這樣會更好，黨中央這次敗選，沒有一句檢討的話，他覺得不怎麼恰當，不僅網軍會轟爆，接下來壓力會更大，所以黨中央還是要有一定的說法。
他建議國民黨主席鄭麗文黨內討論一下，甚至召集6都的首長，還是國民黨前主席，討論接下來要怎麼因應，因為14個月後總統、立委選舉馬上就來，壓力會很大，如果再敗下去，國民黨前途堪慮。
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