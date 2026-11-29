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鄭麗文該下台負責？蔣萬安：重返執政我們沒樂觀本錢 也沒悲觀權利
台北市長蔣萬安昨天守住台北市藍天，今天啟動謝票車掃，對於這次國民黨全台掉了六個執政縣市，蔣萬安今天一早也被問到，黨主席鄭麗文需不需要檢討？是不是而且要下台負責。蔣說，每一次選舉結果，一定都是需要謙卑以對、而且需心檢討。
蔣萬安也提到，對於國民黨重返執政，「我們沒有樂觀本錢，也沒有悲觀權利」，一定是要集結所有在野力量，共同朝政黨輪替的目標努力，他也強調，對他自己來講就是台北市長，未來四年努力的把市政做好、加倍的努力，同樣身為國民黨一份子，當然一定全力協助在野陣營，來達成重返執政的目標，
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