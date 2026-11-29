國民黨在地方選舉敗選，競選連任成功的國民黨苗栗縣長鍾東錦分析原因，認為黨中央雜亂無章，沒有好的辦法，提名制度人治色彩太濃，讓人很不舒服，建議黨中央要有說法，黨主席鄭麗文黨內討論接下來要怎麼因應，否則前途堪慮。

2026-11-29 11:55