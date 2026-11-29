九合一地方選舉落幕，日本學者、清華大學講座榮譽教授小笠原欣幸分析，國民黨支持者的沉默螺旋，擋住聲勢浩大的洋流，但洋流外溢效應，促成民進黨在民進黨在國民黨重要據點之一的台中市取得勝利。

小笠原欣幸在投票結果出爐後，接受日本朝日新聞專訪。小笠原欣幸指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋在這次選舉中掀起的洋流，帶動選舉熱潮，一度有觀點認為民進黨有望攻破國民黨在台北市、新北市的傳統票倉。從選舉結果來看，國民黨雖然在中南部得票減少，失去台中市、彰化縣等重要據點，卻守住台北、新北、桃園及基隆等北部縣市。

小笠原指出，北部原本就是國民黨支持度較高的地區，隨著洋流掀起旋風，儘管從社群媒體貼文及街頭造勢活動來看，洋流聲勢浩大，讓部分國民黨支持者傾向不公開表達自身政治立場的沉默螺旋，國民黨支持基礎實際上依然穩固，加上蔣萬安在選戰選戰最後階段，加強與民眾黨的在野合作，也發揮了效果。

雖然洋流未能翻轉國民黨的北部票倉，小笠原認為，國民黨痛失台中市執政權的原因是因為洋流的外溢效應。

小笠原分析，民進黨在縣市長選舉拿下10席、國民黨11席、無黨籍1席，表面上國民黨勉強維持優勢，但民進黨總得票數，略微超越國民黨，顯示民進黨已從四年前地方選舉慘敗重振黨勢。民進黨得票大幅成長有三項原因，包括選前三個月賴清德政府支持率回升，在野黨支持率下滑，沈伯洋掀起的洋流產生外溢效應，以及民進黨調整選舉策略，加強內政議題。相較下，國民黨未能平息部分縣市的派系內鬥，導致彰化縣、新竹縣等地失守。

小笠原認為，民進黨得票回升，已為賴清德競選連任鞏固基礎，黨內也在賴清德領導下維持團結，對支持賴清德連任具有一致共識。國民黨內部動向不明朗，面臨總統候選人由誰出任、政黨路線如何定位等棘手課題，國民黨主席鄭麗文的親中立場，可能對國民黨2028年總統大選造成負面影響，國民黨今後將如何修正路線，值得持續觀察，這次選舉結果對2028年總統大選帶來複雜影響。