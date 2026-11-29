台灣九合一大選落幕，英媒報導稱，執政的民進黨創下近10年來最佳地方選舉成績，這個結果可能令北京不滿。但國民黨在雙北勝選，可能讓北京鬆一口氣。

民進黨在台灣22個市長和縣長選舉中贏得了10個席位，比四年前上次地方選舉慘敗的5個席位有了顯著提升；國民黨則贏得了11個席位，比上次選舉的14個席位有所減少，但它保住了對台灣首都台北市和鄰近的新北市的控制權，被外界視為「慘勝」。

英媒衛報報導，這次地方選舉主要圍繞在住房成本和財富分配等民生問題展開，而非兩岸關係。

報導引述國際危機組織（International Crisis Group）資深分析師楊威廉（William Yang）稱，國民黨主張與中國大陸維持較密切的關係，每年舉辦的台北上海雙城論壇，是目前兩岸之間少數仍持續進行的重要交流活動之一。

對於本次九合一選舉結果，大陸國台辦29日回應時則強調，無論台灣政治格局怎麼變化，都阻擋不了兩岸必須統一、也必然統一的歷史大勢；陸委會29日則在回應聲明中表示，北京應該務實地面對台灣地方選舉結果，並與台灣民主選舉產生的合法政府進行對話。