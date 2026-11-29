台灣九合一地方選舉28日落幕，日本多家媒體聚焦民進黨地方版圖擴張，以及國民黨成功捍衛雙北票倉的選舉結果。日媒分析，這次選舉不僅是總統賴清德執政的「期中考」，也是2028年總統大選前哨戰，可能牽動中國對台戰略及未來兩岸關係。

「讀賣新聞」指出，民進黨候選人沈伯洋以被稱為「洋流」的獨特選戰掀起話題，但最終仍不敵擁有國民黨雄厚地方基礎支持的現任市長蔣萬安。「每日新聞」也以「洋流未能奏效」形容台北市長選舉結果。

蔣萬安最終以約8個百分點的差距成功連任。國民黨也守住全台人口最多的新北市及桃園市，維持在北部的政治優勢。國民黨此次全力輔選被視為未來總統大選潛在人選的蔣萬安，台北市長選舉結果也受到日本媒體高度關注。

時事通信社分析，這次選舉是賴總統2024年上任以來，首場接受選民「期中考」的大型選舉。兼任民進黨主席的賴清德，在台灣經濟維持高度成長的背景下，支持率表現穩健，可能也對此次地方選舉產生影響。

日媒分析，民進黨在這次地方選舉取得進展，將為賴清德爭取2028年連任增添政治動能。

另一方面，國民黨雖然流失多個地方執政縣市，但仍掌握北部3個直轄市，地方政治實力不容忽視。日媒認為，地方選舉與總統大選的議題及投票結構有所不同，不能直接將此次選舉結果等同於2028年總統大選的走向。

共同社則分析，中國當局一直密切關注台灣選舉動向，過去透過深化與國民黨交流，試圖擴大在台灣的影響力，但隨著民進黨地方勢力增長，北京可能面臨重新調整對台戰略的壓力。

分析認為，對中國共產黨而言，此次選舉結果相當棘手。兩岸官方對話自2016年蔡英文政府上台後便陷入停擺，若賴清德2028年成功連任，任期將持續至2032年，意味民進黨將連續執政長達16年。在此情況下，北京透過與國民黨交流、擴大在台影響力的戰略，恐難以取得預期成效。