國民黨台中市長候選人江啟臣意外落敗。前立委邱毅分析，民進黨成功採取「圍魏救趙」策略，將台中市長盧秀燕逼出大本營，再以蠶食策略對付江啟臣，但真正讓江啟臣輸掉台中市的關鍵，是過度保守的佛系打法，把不犯錯視為最高戰術原則。

邱毅表示，昨晚最令人興奮的消息，是蔣萬安守住台北市，打敗洋流、阻止沈伯洋亂台；但最出人意表的是，原先最被看好的江啟臣，卻輸掉了台中市。

邱毅指出，江啟臣家族在台中的實力雄厚，順利整合黑派和紅派，一般普遍認為江的選情最穩；最初洋流澎湃洶湧，媒體、網路又眾口鑠金，渲染洋流是史無前例的創舉，沈伯洋已被造神，這才逼使盧秀燕北上救蔣萬安。

邱毅認為，不得不說，這是民進黨成功的圍魏救趙，將盧秀燕逼出她的大本營，再單獨收拾江啟臣，而且是採取蠶食策略逐步解決。不過，這不能怪盧秀燕，憑藉盧在台中8年的政績、「媽媽市長」的金字招牌，再加上江啟臣的基層實力，盧秀燕自然相當放心。

邱毅直言，真正使江啟臣輸掉台中市的關鍵，是過度保守的佛系打法，江啟臣低估了對手何欣純。他說，何欣純不強，但她背後的新潮流很強，所有具有風險的戰術，江啟臣全都不用，把不犯錯視為最高戰術原則。

邱毅說，江最後還大談立法院副院長的接棒人選，一副穩坐釣魚台、勝券在握的姿態，這就是驕兵必敗；就如同沈伯洋先前放話，11月28日後將入主台北市，他當時就預言沈伯洋玩完了。

邱毅指出，江啟臣各方面的條件都比民進黨的何欣純好很多，而何欣純也有不少弱點，甚至存在可使其破防的突破口，但江啟臣始終採取守勢，白白放過這些機會。

邱毅認為，江啟臣的意外落敗，對盧秀燕的傷害最大，甚至有人認為可能影響2028年大選，對於向來擅長內鬥的國民黨接下來會怎麼做，還可以進一步觀察。