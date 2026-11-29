衛報28日報導台灣地方選舉結果，以民進黨台北市長候選人沈伯洋敗選感言「民主的勝利」為題指出，民進黨創下10年來最佳地方選舉成績，執政縣市數量較4年前增加1倍，結果料將令北京不滿。

民進黨4年前在地方選舉中慘敗，僅拿下全台22個縣市中的5席，此次選舉一舉扳回5城，台中市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣及嘉義市均由藍天變綠地，執政縣市增至10席。此外，雲林縣得票差距僅173票，後續將進行驗票。最大在野黨國民黨則拿下10席，較4年前的14席減少。

衛報指出，此次地方選舉主要圍繞住房成本及財富分配等民生議題，而非兩岸關係。儘管如此，比利時智庫「國際危機組織」資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，國民黨成功守住台北市及新北市，「將讓中國鬆一口氣」。

報導描述，28日下午，數千名沈伯洋支持者聚集在競選總部外觀看開票結果，現場氣氛起初相當樂觀，支持者高喊「伯洋加油」、「逆轉」等口號，但隨著現任市長蔣萬安逐步擴大領先優勢，現場氣氛轉趨沉重。晚間近8時，沈伯洋登台承認敗選，支持者紛紛起立，報以久久不息的掌聲。

沈伯洋表示：「結果出來了，我輸了。」他難掩激動情緒，強調自己將繼續努力，並說：「今晚，台北市民做出了最好的決定。正如我先前接受外媒專訪時所說的，無論今天誰勝選，都是台北的勝利，也是民主的勝利。」

一名50歲女性支持者在沈伯洋宣布敗選後落淚，她向衛報表示，不在乎沈伯洋屬於哪個政黨，只要他把台灣利益放在首位，便會繼續支持他。她甚至認為沈伯洋被北京列為「台獨分裂分子」很「酷」，並肯定沈伯洋協助提升台灣民眾對中國威脅的認識。

另一名51歲男性支持者坦言對選舉結果感到失望，但這正是民主的運作方式，「我們只能尊重結果，畢竟我們仍擁有投票的自由，這是值得珍惜的」。他也坦言，選舉結果加深他對中國威脅的憂慮，「我唯一害怕的，就是有一天我們可能受到中華人民共和國統治，到那時，我們將失去一切」。

衛報指出，與此同時，中國大陸持續在台灣周邊施加軍事壓力。根據台灣國防部，27日共有33架次共機及8艘共艦在台灣周邊活動。