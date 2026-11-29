九合一選舉結果揭曉，美國政治學者祁凱立指出，藍綠兩黨仍具高度競爭力，是民主健全的重要象徵；預期美台關係一切照常，但未來2年，華府將密切關注國民黨2028佈局，以及國防預算是否再度陷入政治攻防。

這次選舉結果，國民黨守住北北基桃，民進黨一舉翻轉6個原本由國民黨執政的縣市；與4年前相比，國民黨縣市議員席次減少23席至344席，民進黨則增加32席至309席。

史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立（Kharis Templeman）認為，此次選舉藍綠勝負互見，但相較於縣市長選舉，縣市議員席次的消長更能反映全台整體選情，而民進黨在這方面的表現優於國民黨。

針對縣市長選舉，祁凱立說，新北、台中及雲林的結果令他有些意外；國民黨守住了新北市，民進黨則在台中市等部分原本由國民黨執政的縣市取得突破；這反映出台灣政治的高度競爭性，藍綠兩黨在多數選戰中具競爭力，是台灣民主健全的重要象徵。

至於備受關注的台北市長選舉，祁凱立指出，台北市長蔣萬安連任並不令他意外。民進黨台北市長候選人沈伯洋成功激發綠營熱情、動員支持者投票，卻也引發國民黨支持者的反向動員。

談到2028總統大選，祁凱立表示，這次選舉結果無法直接推論2028年的選情，但對國民黨內部政治及總統候選人提名具有一些間接影響。國民黨這次表現確實不如2022年，主席鄭麗文應該承擔部分責任。接下來值得觀察的是該黨的總統候選人提名。

祁凱立指出，未來2年，華府也將密切關注鄭麗文是否續任黨主席，以及國民黨最終提名誰參選2028總統大選。按照以往慣例，總統候選人確定後將赴美國拜會各方人士，屆時其政治論述，以及對兩岸關係及美台關係的立場，都將受到高度關注。

另外，台灣國防安全政策仍是另一個將持續受到華府高度關注的議題。祁凱立表示，華府對於國民黨曾延宕或反對國防預算有很大疑慮，若明年年度預算再度陷入曠日持久的政治攻防，恐加深華府對國民黨持續阻礙台灣國防現代化的擔憂。