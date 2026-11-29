九合一選舉翻轉台灣地方政治版圖，國民黨不僅失去彰化、宜蘭、嘉義市、新竹縣等原有執政縣市，關鍵的台中市也易手。民進黨乘勢反攻擴大地方執政版圖，改寫過去藍營長期占據優勢的政治結構。這場選舉最大的政治訊號，已不只是藍綠席次消長，而是台灣地方政治板塊重新洗牌，二○二八總統大選的警鐘已敲響。

國民黨原掌握地方包圍中央優勢，如今痛失中台灣執政堡壘；反觀民進黨，這次最大的收穫不只是增加地方執政縣市，而是成功突破中台灣的政治防線，為了勝選，民進黨可謂用盡洪荒之力，挾國家資源和洋流攻城掠地，沈伯洋的競選資源堪比總統級，更成功把蔣萬安困在台北市，難以發揮藍營領頭羊效應。

賴清德領軍催動全台選情，藍白在雙北、基隆合作力抗洋流，新竹縣原是國民黨優勢選區，卻因藍白翻臉決裂敗北，兩相對照，更說明當綠營傾國家之力全面攻堅，藍白更沒有不合作理由，並肩作戰是唯一的路。

地方版圖已經翻轉，二○二八的戰局也已提前展開，賴清德昨晚呼籲「小水滴含水過冬不要散」，再下動員令準備趁勝追擊，國民黨若不能從台中失守的教訓中清醒，不能從藍白合作與分裂的結果中學到教訓，下一次失去的恐怕就不只是地方執政權，而是再次錯失中央政權的機會。