台中市長盧秀燕本命區失守，據了解，原本盧秀燕要表態「對未來有更多承擔」計畫因情勢延後，但盧秀燕與蔣萬安、立法院長韓國瑜已有一定程度默契，這次蔣萬安競選獲盧大力抬轎，姐弟情義相挺，盧要承擔藍營二○二八共主，一定會有蔣支持。

九合一選舉結果，盧秀燕和江啟臣未能守住台中，近盧人士表示，盧秀燕本命區失火，但畢竟還是有替蔣萬安守著首都，選舉結果對盧秀燕短期內有影響，原預期盧秀燕在選舉過後有所表態「承擔、改革」，也因而延後。

藍委表示，台中失守，身為小雞，確實對二○二八選情感到焦慮，黨內必須盡速檢討，重振旗鼓。另有北部藍委說，盧秀燕在關鍵時刻對蔣萬安伸出援手，盧、蔣有一定默契，兩人合作可避免藍營內部提前陷入接班內耗。

此外，知情人士透露，韓國瑜非常珍惜自己在國會的使命，且跟盧秀燕有一定程度默契，「搶大位不是韓國瑜的優先選項」。

但台中從藍天變綠地，打亂盧秀燕的布局，現在盧秀燕自家後院失火，還要清理善後，不排除確定跛腳的鄭麗文仍將展開權力保衛戰。黨內人士說，盧秀燕仍是黨內多數期待，她未在該承擔時承擔，如今要承擔，必須重新爭取黨內信任。